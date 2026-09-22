Đầu tư gần 3.200 tỷ đồng xây cầu Rạch Dơi nối Thành phố Hồ Chí Minh và Tây Ninh

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Tại kỳ họp thứ 5 diễn ra ngày 21/9, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét tờ trình về chủ trương giao Ủy ban Nhân dân thành phố làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án xây dựng cầu Rạch Dơi, công trình nằm trên tuyến kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Tây Ninh.

Theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài cầu và đường dẫn khoảng 3,3km, điểm đầu kết nối đường Lê Văn Lương tại xã Hiệp Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, điểm cuối nằm trên Đường tỉnh 826C thuộc xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh. Công trình được thiết kế với vận tốc 80km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.197 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2029, trong đó phần xây dựng cầu mới sẽ thay thế cầu sắt Rạch Dơi hiện hữu, công trình được xây dựng trước năm 1975 và hiện đã xuống cấp.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Năm 2027 phê duyệt dự án đầu tư cũng như trình duyệt thiết kế-dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Công trình dự kiến thi công từ quý 4 năm 2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2029. Đây là công trình được xây dựng nhằm thay thế cầu yếu kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ các cảng trên sông Soài Rạp.

Dự án góp phần phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thành phố theo quy hoạch; kết nối giao thông đường bộ thông suốt giữa xã Hiệp Phước với xã Cần Giuộc; nâng cấp tuyến giao thông đường thủy từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp.

Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời quy hoạch các tuyến kết nối bảo đảm tính đồng bộ với Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành mạng lưới giao thông liên thông, kết nối giữa hai địa phương.

Việc đầu tư cầu Rạch Dơi nhằm thay thế công trình cầu yếu hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận tải ngày càng tăng, đồng thời nâng cao năng lực khai thác tuyến Lê Văn Lương.

Công trình cũng được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Ở phạm vi liên vùng, cầu Rạch Dơi sẽ tạo thêm một điểm kết nối giữa xã Hiệp Phước của Thành phố Hồ Chí Minh với khu vực Cần Giuộc của Tây Ninh, qua đó tăng khả năng liên kết giao thông giữa hai địa phương.

Công trình được kỳ vọng hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội, du lịch và khai thác hiệu quả hơn hệ thống hạ tầng giao thông trong khu vực.

Việc đầu tư cầu Rạch Dơi đã được thống nhất xác định là dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, ưu tiên đầu tư và tập trung nguồn lực triển khai trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh có văn bản thống nhất Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án; ngày 12/5/2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về thống nhất chủ trương đồng thuận Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án Xây dựng cầu Rạch Dơi (bao gồm xây dựng cầu bắc qua sông Rạch Dơi và đường dẫn vào cầu phía tỉnh Tây Ninh)./.