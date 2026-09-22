Đầu tư gần 3.200 tỷ đồng xây cầu nối TP Hồ Chí Minh-Tây Ninh

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp. Ảnh: Xuân Khu/TTXVN

Dự án có tổng chiều dài khoảng 3,3 km, nằm trên địa bàn xã Hiệp Phước (TP Hồ Chí Minh) và xã Cần Giuộc (tỉnh Tây Ninh). Công trình có vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Điểm đầu tuyến nằm trên đường Lê Văn Lương (Hương lộ 34 cũ) tại xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc. Điểm cuối tuyến trên Đường tỉnh 826C (Hương lộ 34 cũ) tại xã Cần Giuộc. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.197 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự án triển khai giai đoạn 2026 – 2029.

Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Năm 2027 phê duyệt dự án đầu tư cũng như trình duyệt thiết kế - dự toán triển khai sau thiết kế cơ sở, tổ chức và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu xây lắp.

Công trình dự kiến thi công từ quý IV/2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2029. Đây là công trình được xây dựng nhằm thay thế cầu yếu kết nối TP Hồ Chí Minh với tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ các cảng trên sông Soài Rạp.

Dự án góp phần phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Nam thành phố theo quy hoạch; kết nối giao thông đường bộ thông suốt giữa xã Hiệp Phước với xã Cần Giuộc; nâng cấp tuyến giao thông đường thủy từ sông Cần Giuộc đến các cảng biển quốc tế trên sông Soài Rạp. Hiện nay, tỉnh Tây Ninh đã cơ bản hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, đồng thời quy hoạch các tuyến kết nối bảo đảm tính đồng bộ với TP Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành mạng lưới giao thông liên thông, kết nối giữa hai địa phương.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, lưu lượng phương tiện qua cầu Rạch Dơi hiện hữu ngày càng lớn, gây áp lực lên năng lực khai thác và khả năng lưu thông của tuyến. Việc sớm đầu tư hoàn thiện công trình kết nối là cấp thiết, nhằm giải quyết điểm nghẽn giao thông, nâng cao năng lực lưu thông, bảo đảm kết nối đồng bộ hạ tầng giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh.

Việc đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu giao thông trước mắt mà còn tăng cường liên kết vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của hai địa phương, phát huy hiệu quả hệ thống hạ tầng đã được đầu tư, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực cửa ngõ thành phố theo định hướng phát triển của TP Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2025–2030.