Đầu tư gần 3.200 tỷ đồng nâng cấp đường Hồ Chí Minh đoạn Pác Bó – Cao Bằng

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Cao Bằng. (Ảnh minh hoạ)

Dự án có chiều dài gần 39km, điểm đầu tại Km0, trước Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Pác Bó, xã Trường Hà; điểm cuối giao với quốc lộ 3 cũ (nay là đường Hồ Chí Minh), thuộc xã Bạch Đằng, tỉnh Cao Bằng.

Theo phương án được phê duyệt, tuyến đường được nâng cấp, mở rộng lên quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 16m, vận tốc thiết kế 60km/h. Trên tuyến sẽ mở rộng 7 cầu hiện hữu và xây dựng mới 4 cầu.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.200 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 1.800 tỷ đồng; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 957 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 64 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án hơn 16 tỷ đồng; các chi phí khác hơn 36 tỷ đồng và chi phí dự phòng hơn 300 tỷ đồng.

Để bảo đảm hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu liên quan theo quy định.

Trong bước triển khai tiếp theo, đơn vị quản lý dự án cần tiếp tục rà soát kết quả khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn; nghiên cứu, lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tính ổn định lâu dài và hiệu quả kinh tế của công trình.