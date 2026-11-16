Đầu tư gần 14,6 tỷ đồng xử lý điểm ngập sâu trên tuyến ĐT615B

Tuyến ĐT615B là trục giao thông kết nối các xã Lãnh Ngọc, Phước Trà và Hiệp Đức, có vai trò quan trọng trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất của người dân. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường có nền thấp, hệ thống cầu, cống chưa đáp ứng yêu cầu thoát lũ nên thường xuyên bị ngập sâu khi xảy ra mưa lớn.

Tình trạng ngập lụt không chỉ gây khó khăn cho hoạt động giao thông mà còn ảnh hưởng đến việc học tập, lao động, sản xuất và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân. Những đợt mưa lũ trước đây đã làm hư hỏng nhiều vị trí nền, mặt đường, cầu, cống trên tuyến, đặt ra yêu cầu đầu tư giải pháp khắc phục lâu dài.

Việc đầu tư xử lý điểm ngập sâu trên tuyến ĐT615B được kỳ vọng góp phần cải thiện khả năng lưu thông trong mùa mưa lũ, hạn chế nguy cơ gián đoạn kết nối giữa các khu dân cư và trung tâm hành chính, đồng thời nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng giao thông hiện có.

Đây cũng là bước quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng phía tây thành phố, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho vận chuyển nông sản, phát triển kinh tế và bảo đảm đời sống người dân miền núi.