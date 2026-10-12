Đầu tư gần 1.459 tỉ đồng phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia U Minh Hạ

Chiều 12.10, Giám đốc Vườn quốc gia U Minh Hạ Trần Công Hoằng cho biết, vừa có thông báo về việc kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nhằm đa dạng các sản phẩm như: Nghiên cứu, tham quan rừng, văn hóa, giải trí, khám phá, ẩm thực…

Một góc Vườn quốc gia U Minh Hạ

Sở hữu hệ sinh thái phong phú, đa dạng

Theo ông Trần Công Hoằng, lâu nay Vườn quốc gia U Minh Hạ có tiềm năng rất lớn về du lịch khi được tổ chức UNESCO công nhận là 1 trong 3 vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Mũi Cà Mau. Hiện, vườn quản lý hơn 8.527ha; trong đó khoảng 1.761ha là rừng nguyên sinh, nơi duy nhất còn lại của tỉnh Cà Mau.

Đặc trưng nổi bật là hệ sinh thái rừng tràm được hình thành trong điều kiện ngập nước, úng phèn, trên đất than bùn. Đây là cây tiêu biểu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Vườn quốc gia U Minh Hạ sở hữu nguồn thủy sản phong phú

Tại Vườn quốc gia U Minh Hạ có khoảng 176 loài cây cỏ tự nhiên, 91 loài chim, 23 loài thú rừng, 47 loài lưỡng cư và bò sát, 37 loài cá và nhiều loài côn trùng khác…

Vườn quốc gia U Minh Hạ được xem là một trong những điểm du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Đặc biệt, khi vào mùa khai thác cá, du khách dễ dàng bắt gặp một số loài cá đặc trưng như: Cá lóc, sặc rằn, sặc bướm, trê vàng, rô đồng, thát lát…

Bên cạnh đó, du khách có thể tận mắt nhìn thấy những đàn khỉ trèo cây hái trái, nhiều loài chim bay đi bay về từng đàn, trông rất đẹp mắt. Mặt khác, U Minh Hạ còn có các làng nghề truyền thống và các đặc sản như mật ong rừng, chuối ép khô, cá khô, mắm lóc… rất phong phú.

Do đó, để khai thác tiềm năng du lịch, UBND tỉnh Cà Mau có đề án về “Phát triển du lịch sinh thái, nghĩ dưỡng, giải trí Vườn quốc gia U Minh Hạ đến năm 2030”, theo hướng gắn bảo tồn với phát triển hệ sinh thái rừng tràm, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Chèo xuồng trải nghiệm xung quanh Vườn quốc gia U Minh Hạ, rất hấp dẫn đối với du khách

Phát triển nhiều sản phẩm du lịch

Ông Trần Công Hoằng cho hay, tới đây sẽ tập trung phát triển đa dạng các sản phẩm như du lịch nghiên cứu các hệ động vật, thực vật; hệ sinh thái rừng tràm phục vụ đối tượng khách tham quan là học sinh, sinh viên, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước.

Du lịch văn hóa gắn với tham quan các làng nghề gác kèo ong, làm khô, ép chuối khô; các mô hình tái hiện những câu chuyện Bác Ba Phi; thưởng thức mật ong rừng, cá khô, mua các sản phẩm từ làng nghề.

Du lịch giải trí với các hoạt động cắm trại dã ngoại, các dịch vụ câu cá, thi tát ao bằng gàu, thi bắt cá; tổ chức các giải marathon xuyên rừng (chạy bộ, đi bộ, chạy xe đạp…). Du lịch sinh thái như du ngoạn bằng chèo xuồng dọc theo các con kênh; thưởng thức làn điệu dân ca, đàn ca tài tử.

Du lịch khám phá đưa du khách đi xuyên rừng để ngắm rừng già, khám phá hệ động vật, thực vật, những tổ ong tự nhiên; đi ngắm thú trong rừng vào ban đêm. Du lịch ẩm thực với các sản vật của vùng U Minh Hạ.

Tổng nguồn vốn đầu tư khoảng 1.459 tỉ đồng để phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia U Minh Hạ

Ưu tiên nguồn vốn kêu gọi đầu tư

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các sản phẩm du lịch, cùng các hạng mục liên quan khác, dự kiến khoảng 1.459 tỉ đồng, trong đó vốn kêu gọi đầu tư là 1.453 tỉ đồng, còn lại từ vốn ngân sách.

Hiện, ngành chức năng đã thông báo kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư có năng lực về phát triển du lịch sinh thái, có khả năng tài chính đảm bảo để đầu tư du lịch dài hạn ở Vườn quốc gia U Minh Hạ.

Trước mắt, sẽ dành vốn ngân sách để phát triển hạ tầng phục vụ du lịch nhằm kích cầu xã hội hóa trong đầu tư, phát triển đồng bộ, kịp thời. Bên cạnh đó, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính… hỗ trợ các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển du lịch.

Đồng thời, huy động vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân trong nước, vốn tự có của các hộ gia đình tham gia vào hoạt động du lịch. Ngoài ra, khai thác các nguồn tín dụng ưu đãi, vốn vay ODA. Triển khai chính sách cho thuê môi trường rừng đối với các tổ chức đáp ứng được điều kiện nhất định…

Định hướng du lịch Vườn quốc gia U Minh Hạ cần ưu tiên sinh kế cho cộng đồng dân cư địa phương để cùng chung tay phát triển bền vững

“Trong quá trình đầu tư phát triển du lịch sinh thái ở Vườn quốc gia U Minh Hạ, thì các doanh nghiệp, tổ chức… cần ưu tiên cho cộng đồng dân cư ở địa phương tham gia vào các hoạt động, nhằm tạo công ăn việc làm, từng bước nâng cao đời sống người dân”, ông Trần Công Hoằng thông tin thêm.