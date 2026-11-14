Đầu tư dự án hạ tầng tại vị trí số 7 Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Trước đó, dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4785/QĐ-UBND, ngày 17/10/2026 của Chủ tịch UBND thành phố.

Dự án có tổng vốn đầu tư 3.525 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 705 tỷ đồng, chiếm 20% tổng vốn đầu tư; vốn huy động dự kiến 2.820 tỷ đồng, chiếm 80%, từ các tổ chức tín dụng và nguồn vốn hợp pháp khác.

Dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027 triển khai dự án, chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục theo quy định; từ quý I/2027 đến quý III/2029 tiến hành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng sạch. Dự kiến từ quý IV/2027 đến quý I/2032 là giai đoạn xây dựng cơ bản, phát triển hạ tầng và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác, vận hành; từ quý IV/2028 là hoạt động kinh doanh, tiếp thị và thu hút đầu tư.

Theo quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm giải ngân toàn bộ vốn đầu tư của dự án trong thời hạn 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất, đất có mặt nước trên thực địa; đồng thời thực hiện các nghĩa vụ khác của nhà đầu tư chiến lược theo quy định. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho thuê đất.