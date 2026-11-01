Đầu tư đồng bộ hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại Long Thành

Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay tại cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, hướng tới mục tiêu chính thức đưa vào khai thác trong tháng 12/2026.

Hệ thống cung cấp nhiên liệu hàng không sân bay quốc tế Long Thành với diện tích 150ha. Ảnh: ACV

Đơn vị quản lý trực tiếp - Chi nhánh Dịch vụ nhiên liệu hàng không Long Thành (LTAFS) đã hoàn tất công tác chuẩn bị nguồn lực và quy trình vận hành bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, ổn định.

Là một trong những hạng mục hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của ACV, công trình được thiết kế tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn quốc tế JIG.

Hạ tầng cốt lõi bao gồm 6 bể chứa nhiên liệu với tổng dung tích 36.000 m³, 10 bơm nhập (công suất 600 m³/h) và 4 bơm cấp (công suất 1.816 m³/h).

Mạng lưới đường ống ngầm kết nối trực tiếp khu vực bể chứa rộng 150 ha với khu bay, tích hợp hệ thống điều khiển và giám sát tự động hóa cao.

Việc đầu tư đồng bộ này bảo đảm khả năng cung ứng liên tục, hiệu quả, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu khai thác của siêu sân bay trong giai đoạn hiện tại và các giai đoạn phát triển tiếp theo.

Hiện nay, dự án đang bước vào giai đoạn kiểm tra quan trọng nhất: làm sạch và chạy thử đồng bộ.

Quá trình này nhằm loại bỏ hoàn toàn tạp chất trong đường ống, xác nhận tính ổn định của thiết bị và bảo đảm chất lượng nhiên liệu đầu ra.

Dự kiến, công tác làm sạch sẽ hoàn tất trong tháng 11/2026, tạo tiền đề cho việc đánh giá theo chương trình IATA Fuel Quality Pool (IFQP) và nghiệm thu chính thức bởi Hội đồng kiểm tra Nhà nước.

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam mới đây đã có văn bản báo cáo Cục Hàng không về việc tổ chức đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác từ 0h ngày 24/12/2026.