Đầu tư đồng bộ hạ tầng, phương tiện, công nghệ, nâng tầm dịch vụ hoa tiêu hàng hải

Đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, đảm bảo tính bền vững

Phát biểu tại Lễ khởi công xây dựng trụ sở công ty hoa tiêu hàng hải miền Bắc ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang cho biết, thời gian qua, ngành hàng hải Việt Nam đã đạt được những bước phát triển vượt bậc trên cả 3 lĩnh vực then chốt là cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải.

Có thể khẳng định vai trò, vị thế và những đóng góp của ngành hàng hải vào nền kinh tế đất nước chưa bao giờ rõ nét như hôm nay.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thi công dự án đúng quy định pháp luật, bám sát tiến độ đã cam kết.

Trong đó, hệ thống cảng biển được kiến tạo đồng bộ, hiện đại trải dài khắp các tỉnh, thành phố ven biển. Hệ thống này không chỉ tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô, chất lượng hạ tầng, còn nâng cao năng lực tiếp nhận hàng hóa thông qua cảng, nâng tầm chất lượng và khả năng cạnh tranh về giá dịch vụ.

"Ngành hàng hải nói chung cùng hệ thống cảng biển, vận tải biển và dịch vụ logistics nói riêng, đã đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - xã hội của cả nước cũng như từng địa phương. Đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương về phát triển bền vững kinh tế biển", Thứ trưởng nhấn mạnh và cho biết, để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự lãnh đạo sát sao của Đảng, Chính phủ, Bộ Xây dựng, sự hỗ trợ của các địa phương, còn là sự nỗ lực, cống hiến không ngừng nghỉ của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp hàng hải.

Trong thành công chung đó, có phần đóng góp rất quan trọng của đội ngũ hoa tiêu hàng hải. Lãnh đạo Bộ Xây dựng tin tưởng cùng việc xây dựng trụ sở mới khang trang, hiện đại, Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao là cung ứng dịch vụ hoa tiêu an toàn, chất lượng trên toàn bộ khu vực miền Bắc (từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi), khẳng định vị thế đơn vị hoa tiêu hàng đầu cả nước.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi công dự án xây dựng trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc.

Qua đó, giữ vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường biển, góp phần vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống cảng biển quốc gia.

Để công trình hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, Thứ trưởng Nguyễn Xuân Sang đề nghị Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam và Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc với vai trò là đại diện chủ sở hữu và chủ đầu tư cần nghiêm túc triển khai thi công đúng quy định pháp luật, bám sát tiến độ đã cam kết. Đặt chất lượng công trình lên hàng đầu, bảo đảm tính bền vững và mỹ quan đô thị.

Cạnh đó, bảo đảm an toàn lao động tuyệt đối cho đội ngũ cán bộ, công nhân trên công trường. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về vệ sinh và bảo vệ môi trường khu vực xung quanh dự án.

Đặc biệt, doanh nghiệp phải chủ động xây dựng ngay phương án khai thác, vận hành để đưa trụ sở vào sử dụng hiệu quả, phát huy tối đa công năng ngay sau khi hoàn thành.

Tăng tốc hiện đại hoá hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ

Ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc thông tin về dự án.

Trước đó, báo cáo về dự án, ông Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc thông tin, dự án tại Hải Phòng có tổng diện tích hơn 2.100m². Công trình được thiết kế với quy mô 1 tầng hầm, 8 tầng nổi, tổng mức dự toán kinh phí 130 tỷ đồng.

Dự án xây dựng trụ sở Công ty Hoa tiêu hàng hải miền Bắc hướng tới mục tiêu hình thành trung tâm chỉ huy và điều hành sản xuất hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung, hiện đại.

Song song với việc xây dựng trụ sở, doanh nghiệp cũng đang triển khai các thủ tục để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng Trạm hoa tiêu Đồ Sơn và Trạm hoa tiêu Cát Hải. Các trạm hoa tiêu sẽ giúp giúp lực lượng hoa tiêu bám sát luồng lạch, rút ngắn thời gian tiếp cận tàu thuyền và phản ứng nhanh trước các tình huống.

Không chỉ tập trung cho hạ tầng trên bờ, việc đầu tư để phát triển hoa tiêu hàng hải miền Bắc còn cả ở mảng phương tiện và chuyển đổi số. Thời gian qua, đơn vị đã và đang thực hiện nhiều dự án phương tiện quan trọng như đóng mới một số ca nô hoa tiêu để đưa vào khai thác, kết hợp đầu tư các công nghệ quản trị luồng lạch tiên tiến, giúp lực lượng hoa tiêu làm chủ kỹ thuật dẫn dắt các thế hệ tàu siêu trọng tải ra vào cảng an toàn.

Theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2030 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc được Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam phê duyệt, Hoa tiêu hàng hải miền Bắc đặt mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ hoa tiêu uy tín, chất lượng trong khu vực và quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải trong vùng hoa tiêu bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiểm môi trường theo quy định của pháp luật. Phát huy vai trò của công tác hoa tiêu hàng hải trong nhiệm vụ phối hợp các ngành kinh tế biển khác.

Công ty hướng tới mô hình quản lý, vận hành hiện đại, ứng dụng sâu rộng các tiến bộ khoa học công nghệ, tiến tới môi trường hàng hải điện tử (E-Navigation).

Để hiện thực hóa tầm nhìn này là kế hoạch đầu tư quy mô lớn với kinh phí dự kiến hơn 711 tỷ đồng. Trong đó, tập trung nguồn lực vào việc nâng cấp phương tiện thủy với các dự án đóng tàu hoa tiêu chuyên dụng công suất lớn từ 800 HP đến 1.600 HP.

Dàn phương tiện mới sẽ được bổ sung, thay thế cho các địa bàn trọng điểm như khu vực Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Lân, Vạn Gia (Quảng Ninh)... nhằm nâng cao khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết phức tạp. Bên cạnh đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số với dự án Trung tâm mô phỏng đào tạo Hoa tiêu hàng hải.

Dự kiến trong giai đoạn 2026–2030, sản lượng dẫn tàu của công ty sẽ nâng từ 56.086 lượt (năm 2026) lên hơn 63.100 lượt dẫn tàu (năm 2030), mang về tổng doanh thu hơn 900.000 tỷ đồng tới năm 2030 và đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước.