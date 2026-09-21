Đầu tư đồng bộ hạ tầng ở các khu dân cư

Ông Tạ Ngọc Tuấn, tổ dân phố Tân An, phường Yên Dũng.

Tôi rất phấn khởi trước bước phát triển mới, Bắc Ninh trở thành thành phố là niềm tự hào đối với mỗi người dân, đồng thời mở ra kỳ vọng về diện mạo đô thị hiện đại. Đô thị phát triển không chỉ thể hiện ở những công trình lớn, những tuyến đường mới hay tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà quan trọng hơn là người dân được trực tiếp thụ hưởng những thành quả đó trong cuộc sống hằng ngày. Vì vậy, tôi rất đồng tình với quan điểm lấy người dân làm trung tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đô thị.

Từ thực tế ở cơ sở, điều tôi mong muốn trước hết là hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ, phù hợp với quy hoạch và tốc độ phát triển đô thị. Những tuyến đường kết nối các khu dân cư, các phường, xã và khu vực sản xuất, kinh doanh cần được quan tâm nâng cấp, mở rộng, phù hợp với quy hoạch đô thị mới. Giao thông thuận lợi sẽ tạo điều kiện để người dân đi lại, giao thương, tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, đồng thời mở thêm cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Tôi cũng mong quá trình quy hoạch, chỉnh trang làng xóm, khu dân cư được thực hiện phù hợp với yêu cầu phát triển. Những khu dân cư lâu đời cần được quan tâm đầu tư hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, đường giao thông và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu, nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng. Các nhà văn hóa cũng cần được đầu tư, sửa chữa, nâng cấp phù hợp, bảo đảm điều kiện để người dân hội họp, sinh hoạt cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng sự gắn kết trong khu dân cư.

Tôi tin rằng, khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, quy hoạch hợp lý, môi trường sống được cải thiện, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng phong phú, người dân sẽ cảm nhận rõ hơn những thành quả của sự phát triển. Đó cũng là nền tảng để củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và phát huy sức dân, chung tay xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng văn minh, hiện đại, đáng sống.