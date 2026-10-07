Đầu tư đồng bộ hạ tầng cho vùng nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản tại Phú Vang.

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Anh Trương Ngọc Nhật (thôn Mộc Trụ, xã Phú Vang) được biết đến là gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp thành phố nhiều năm liền. Từ 5 ao nuôi ban đầu, mỗi ao 3.000m2, đến nay anh Nhật đã phát triển lên 40 ao nuôi các loại tôm, cua, cá... Nhờ nuôi gối vụ nên mỗi năm có thể cho thu hoạch 3 vụ/ao, tổng sản lượng đạt gần 4,5 tấn; mỗi tấn có giá bình quân từ 300 - 500 triệu đồng.

Theo anh Trương Ngọc Nhật, nhờ kinh nghiệm tích lũy nhiều năm giúp gia đình anh nuôi tôm đạt hiệu quả cao. Dù vậy, khó khăn lớn nhất hiện nay là hạ tầng phục vụ sản xuất chưa được đầu tư đồng bộ, gây ảnh hưởng đến người nuôi.

Cụ thể, nhiều khu vực nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Phú Vang chưa có trạm cấp điện riêng. Người dân vẫn phải dùng chung đường dây điện sinh hoạt với những sợi cáp tải hàng ki lô mét ra lòng hồ. Bên cạnh đó, nguồn điện không ổn định khiến bà con gặp nhiều rủi ro.

“Gần đây nhất là đầu tháng 8/2026, lưới điện bị ngắt đột ngột gần nửa ngày do sự cố, khiến hàng chục hộ dân trong vùng nuôi trồng thủy sản bị cháy mô-tơ quạt nước. Do thiếu thiết bị dự phòng thay thế nên tôm cá ngạt ôxy chết dần, thiệt hại kinh tế ước tính hàng chục triệu đồng mỗi hộ”, anh Trương Ngọc Nhật cho hay.

Cùng với đó, hạ tầng giao thông kết nối cũng là một trở ngại lớn đối với người dân xã Phú Vang. Đặc biệt, khi mùa mưa bão đến, xe của thương lái không thể tiếp cận khu vực gần bờ để thu mua khiến tôm cá ứ đọng, chất lượng bị ảnh hưởng, giá cả cũng sụt giảm theo.

Tại thôn An Gia, xã Quảng Điền hiện có 39 hộ nuôi tôm, trên tổng diện tích gần 50ha được kỳ vọng là vùng nuôi tôm hạ triều mang lại thu nhập cao. Tuy nhiên, qua nhiều năm sử dụng không được nạo vét đồng bộ, tuyến kênh dài gần 8km dẫn nước từ đầm phá vào các hồ nuôi tôm đã bị vùi lấp, lòng kênh cũng bị thu hẹp. Việc thiếu nguồn nước sạch lưu thông kéo dài khiến chất lượng các hồ nuôi bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ông Hà Văn Duy, Chi hội trưởng Chi hội nghề cá Tân Lập (thôn An Gia, xã Quảng Điền) cho biết, gia đình ông có 2 hồ nuôi tôm, mỗi năm nuôi 2 vụ/hồ. Tuy nhiên, vào mùa khô, gia đình phải dùng 1 hồ để chứa và lắng lọc nước, chỉ nuôi 1 hồ.

Gia đình ông Lê Đình Quốc (thôn An Gia, xã Quảng Điền) cũng tương tự. Tháng 6 vừa qua, do nắng nóng kéo dài và kênh mương bồi lắng, không lấy được nước sạch nên số lượng tôm trong hồ chết hơn 30%, gây thiệt hại lớn cho gia đình. “Kênh mương bồi lắng cũng khiến môi trường nước tích tụ mầm bệnh, là nguyên nhân dẫn đến dịch bệnh, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của bà con”, ông Lê Đình Quốc nói.

Ông Trần Phúc, Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Quảng Điền cho biết, đơn vị đã tổ chức rà soát, đánh giá lại hiện trạng hạ tầng phục vụ các vùng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn, tổng hợp nhu cầu cần đầu tư của bà con để kiến nghị UBND xã đưa vào danh mục đầu tư công. Song do nguồn kinh phí khá lớn nên chưa thể triển khai.

Quy hoạch lại vùng nuôi

Theo ông Lê Văn Cường, TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế, thời gian qua, hạ tầng nuôi trồng thủy sản trên địa bàn dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất của người dân. Đó cũng là một trong những lý do khiến năng suất nuôi trồng thủy sản của thành phố chưa đạt như kỳ vọng.

“Để phát triển các vùng nuôi thủy sản, ngành nông nghiệp thành phố hướng đến đầu tư hạ tầng đồng bộ theo nguyên tắc “hạ tầng đi trước một bước”. Trên cơ sở quy hoạch lại vùng nuôi, chúng tôi sẽ đẩy mạnh thu hút nhà đầu tư, tạo sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm hình thành một hệ sinh thái sản xuất hiện đại, bảo đảm môi trường và mang lại giá trị kinh tế cao cho bà con”, ông Lê Văn Cường nói.

Việc đầu tư đồng bộ hạ tầng không chỉ giải quyết những tồn tại kéo dài nhiều năm qua, mà còn tạo tiền đề để hình thành vùng nuôi trồng thủy sản công nghệ cao theo quy hoạch của thành phố. Khi có hệ thống điện, giao thông, thủy lợi và ao lắng đạt tiêu chuẩn, người dân sẽ mạnh dạn đầu tư sản xuất quy mô lớn, kiểm soát tốt môi trường, hạn chế dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh tế.