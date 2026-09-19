Đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất để nâng chất lượng đào tạo nghề

TS Đoàn Văn Minh – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế (ICC) chia sẻ về vai trò của công tác phối hợp giữa nhà trường với các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy hiệu quả công tác đào tạo và cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên.

Học để có năng lực và kỹ năng thích ứng

- Là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có nhiều năm hoạt động, ICC đã và đang có hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp ra sao để tạo công việc đầu ra cho người học?

Với ICC, doanh nghiệp không chỉ là nơi tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp, mà chúng tôi xác định doanh nghiệp là một chủ thể quan trọng cùng Nhà trường tham gia vào quá trình đào tạo.

Nhà trường đang từng bước mở rộng mạng lưới hợp tác với doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh và lân cận. Sự hợp tác được triển khai từ việc nắm bắt nhu cầu nhân lực, tiếp nhận phản hồi để cập nhật chương trình đào tạo, tổ chức tham quan – trải nghiệm nghề nghiệp đến thực hành, thực tập và kết nối tuyển dụng.

Với các chương trình như ICC FDI, mối quan hệ Nhà trường – Doanh nghiệp được đặt xuyên suốt trong quá trình đào tạo. Sinh viên được tăng cường thực hành, tiếp cận sớm với môi trường doanh nghiệp, quy trình làm việc, công nghệ và kỷ luật lao động thực tế.

Mục tiêu của ICC vì vậy không chỉ là đào tạo để người học có một tấm bằng, mà quan trọng hơn là sau quá trình đào tạo, các em có năng lực làm việc, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động và có nền tảng để tiếp tục phát triển nghề nghiệp sau khi ra trường.

TS Đoàn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công thương Quốc tế.

- Năm nay, các tân học sinh của Cao đẳng Phổ thông ICC nhập học, nhà trường sẽ có chiến lược dạy – học ra sao để tạo động lực phấn đấu, học tập cho các em?

Đây là khóa học sinh đầu tiên của Cao đẳng Phổ thông ICC, vì vậy Nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc tạo động lực học tập và giúp các em sớm nhận ra năng lực, sở trường của bản thân.

Các em bước vào môi trường mới ngay sau THCS, ở độ tuổi còn khá trẻ. Nếu chỉ đặt nặng kiến thức và điểm số thì chưa đủ. Điều chúng tôi muốn làm trước hết là giúp các em tìm thấy hứng thú trong học tập, hiểu mình có thế mạnh gì và từng bước hình thành định hướng cho tương lai.

Phương pháp dạy – học được định hướng tăng trải nghiệm, thực hành và ứng dụng; đồng thời chú trọng ngoại ngữ, kỹ năng, tính kỷ luật, khả năng tự lập và định hướng nghề nghiệp sớm. Chúng tôi muốn người học hiểu mình học điều này để làm gì, kiến thức đó được ứng dụng vào đâu và việc học hôm nay có thể mở ra những lựa chọn nào trong tương lai.

Chúng tôi muốn giúp mỗi em nhận ra điểm mạnh của mình, tiến bộ và có đủ năng lực để lựa chọn tương lai. Đó cũng là tinh thần “Học để chọn cơ hội” của Cao đẳng Phổ thông ICC. Học không chỉ để hoàn thành một chương trình hay có thêm một văn bằng, mà quan trọng hơn là hình thành năng lực, kỹ năng và khả năng thích ứng, để khi trưởng thành các em có thể chủ động lựa chọn con đường phù hợp với mình.

Nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất

Sinh viên ngành Kỹ thuật chế biến món ăn thực hành tại trường. Ảnh: NTCC.

- Với các doanh nghiệp đối tác, Nhà trường có các giải pháp ra sao để tăng cường gắn kết, tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp để ổn định lập nghiệp?

Chúng tôi xác định mối quan hệ giữa Nhà trường và doanh nghiệp muốn bền vững thì phải tạo ra giá trị cho cả ba bên: Nhà trường – Doanh nghiệp – Người học. Vì vậy, ICC hướng tới xây dựng quan hệ hợp tác theo chiều sâu, thay vì chỉ dừng ở các biên bản ký kết hoặc chờ đến cuối khóa mới kết nối tuyển dụng.

Doanh nghiệp có thể tham gia phản hồi về chuẩn năng lực, cập nhật yêu cầu nghề nghiệp, phối hợp tổ chức thực hành – thực tập và đánh giá khả năng đáp ứng công việc của sinh viên. Ở chiều ngược lại, Nhà trường phải thường xuyên cập nhật chương trình, phương pháp đào tạo và công nghệ để nguồn nhân lực được đào tạo ngày càng sát hơn với nhu cầu thực tế.

Một mối quan hệ hợp tác hiệu quả không nên kết thúc ở một biên bản ký kết. Điều chúng tôi quan tâm là sau sự hợp tác ấy, sinh viên được học gì, được trải nghiệm gì và có thêm những cơ hội việc làm nào.

Bắc Ninh có lợi thế lớn với hệ thống khu công nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp FDI phát triển. Đây chính là điều kiện thuận lợi để ICC tăng cường mô hình liên kết đào tạo – thực hành – thực tập – tuyển dụng, tạo cơ hội để sinh viên được tiếp cận doanh nghiệp ngay trong quá trình học và tìm kiếm việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp.

Mục tiêu của Nhà trường không chỉ là tỷ lệ sinh viên có việc làm, mà xa hơn là giúp các em có nghề nghiệp ổn định, có khả năng phát triển và có cơ hội lập nghiệp ngay tại địa phương nếu phù hợp với định hướng cá nhân.

Học sinh Trường Cao đẳng Phổ thông ICC khóa đầu tiên năm 2026. Ảnh: NTCC.

- Về công tác đầu tư, Nhà trường có chiến lược như thế nào để nâng cao, củng cố hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy – nghiên cứu – thực hành cho người học?

Giáo dục nghề nghiệp muốn nâng cao chất lượng thì cơ sở vật chất, trang thiết bị và công nghệ đào tạo phải theo kịp sự thay đổi của môi trường làm việc thực tế tại doanh nghiệp.

Nhà trường đang từng bước rà soát, đầu tư và chuẩn hóa hệ thống phòng học, phòng máy, không gian và trang thiết bị thực hành theo từng nhóm ngành đào tạo. Mục tiêu không đơn thuần là đáp ứng điều kiện giảng dạy, mà phải tạo điều kiện để người học được thực hành nhiều hơn, tiếp cận công nghệ và hình thành năng lực nghề nghiệp thực tế ngay trong quá trình học.

Với giáo dục nghề nghiệp, giá trị của đầu tư cơ sở vật chất không chỉ nằm ở việc có những phòng học hiện đại, mà quan trọng hơn là sinh viên được thực hành trên những gì và sau quá trình đào tạo các em có thể làm được việc đến đâu.

Tuy nhiên, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cần có sự kết nối giữa Địa phương – Nhà trường – Doanh nghiệp – Xã hội. Trong đó, địa phương hỗ trợ về môi trường và kết nối; doanh nghiệp đồng hành về nhu cầu nhân lực, chuyên gia, công nghệ, môi trường thực hành – thực tập; các tổ chức, quỹ và nhà hảo tâm có thể hỗ trợ học bổng và các điều kiện học tập cho người học.

Thực tế, Nhà trường đã nhận được sự quan tâm và đồng hành của các doanh nghiệp, tổ chức trong nhiều hoạt động dành cho học sinh, sinh viên, trong đó có các chương trình học bổng, hỗ trợ học phí và cơ hội trải nghiệm thực tế. Đây không chỉ là nguồn lực hỗ trợ người học mà còn cho thấy sự tham gia ngày càng sâu hơn của doanh nghiệp và xã hội đối với quá trình đào tạo nguồn nhân lực.

Về lâu dài, ICC hướng tới xây dựng một hệ sinh thái cùng tham gia đào tạo và đầu tư cho người học, trong đó Nhà trường đào tạo sát thực tế, doanh nghiệp tham gia sâu vào quá trình đào tạo và địa phương hỗ trợ kết nối các nguồn lực để đem lại lợi ích cho người học.

- Xin cảm ơn ông!