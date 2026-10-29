Đầu tư Địa ốc Phương Đông vừa mua lại 600 tỷ đồng trái phiếu trước hạn

Chi 900 tỷ đồng tất toán lô trái phiếu

Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông (Đầu tư Địa ốc Phương Đông) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo đó, ngày 24/10/2026, doanh nghiệp đã chi 300 tỷ đồng mua lại toàn bộ giá trị lưu hành còn lại của trái phiếu mã PDCCH2124001. Giá trị mua lại thực tế là 1,1 tỷ đồng/trái phiếu.

Trước đó, vào ngày 21/10, doanh nghiệp đã mua lại 600 tỷ đồng giá trị lưu hành của lô trái phiếu này. Như vậy, chỉ trong vòng 3 ngày, Công ty Đầu tư Địa ốc Phương Đông đã hoàn tất mua lại toàn bộ 900 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành.

Qua tìm hiểu, trái phiếu PDCCH2124001 được phát hành ngày 12/11/2021 với tổng giá trị 900 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và ngày đáo hạn ban đầu là 12/11/2024. Sau đó, lô trái phiếu được gia hạn thêm 2 năm, đưa ngày đáo hạn mới đến 12/11/2026.

Việc tất toán vào ngày 24/10 đồng nghĩa doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ đối với lô trái phiếu trước thời điểm đáo hạn khoảng 3 tuần.

Theo phương án phát hành, nguồn vốn huy động được sử dụng để thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án Khu nhà ở Gò Sao tại số 9A Khu phố HCM, do Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Gia Cư làm chủ đầu tư.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu dân cư Phương Đông tại phường Tam Phú, quận Thủ Đức (cũ), TP.HCM.

Lãi bán niên giảm sâu

Theo công bố tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2026, CTCP Đầu tư Địa ốc Phương Đông ghi nhận lợi nhuận trước thuế vỏn vẹn 3,2 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ năm 2025. Khấu trừ thuế, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ còn lại 2,36 tỷ đồng, lao dốc 87%. Sự sụt giảm lợi nhuận đã kéo theo sự đi xuống của các chỉ số sinh lời, khi tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản giảm từ 0,12% xuống 0,11%, và tỷ suất trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,48% xuống 0,29%.

Điểm sáng hiếm hoi trên báo cáo là vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đã tăng từ 405,7 tỷ đồng lên 818,7 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng gấp đôi lên 812 tỷ đồng. Việc tăng vốn chủ sở hữu đã giúp cải thiện bề mặt của bảng cân đối kế toán, kéo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu từ 3,06 lần xuống còn 1,54 lần.

Tổng nợ phải trả tại thời điểm 30/6/2026 ghi nhận mức 1.259 tỷ đồng. Dư nợ lớn nhất là khoản phát hành trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng vẫn giữ nguyên so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ lãi phát sinh đã tăng gần 17% lên mức hơn 75 tỷ đồng, phản ánh áp lực chi phí tài chính ngày càng đè nặng lên một doanh nghiệp có lợi nhuận đang suy giảm.