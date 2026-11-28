NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại Hội thảo Giáo dục 2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Nhìn nhận rõ thực trạng

Tham luận tại Hội thảo Giáo dục 2026 được Ủy ban Văn hóa - Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo tổ chức ngày 27/11, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng - Giám đốc Học viện Tài chính, Đại biểu Quốc hội khóa XVI (Đoàn Vĩnh Long) đã có những trao đổi tâm huyết, trách nhiệm về thực trạng, nguyên nhân và các giải pháp tháo gỡ những điểm nghẽn về tài chính trong giáo dục.

Giáo dục là khoản đầu tư dài hạn vào năng lực con người, đồng thời tạo ra lợi ích lan tỏa đối với năng suất, đổi mới sáng tạo và gắn kết xã hội. Do đó, chính sách tài chính giáo dục cần trả lời được ba câu hỏi: Nguồn lực có đủ và bền vững không? Ngân sách có đến đúng người học, đúng cơ sở và địa bàn cần ưu tiên không? Nguồn lực có chuyển hóa thành dịch vụ giáo dục và chất lượng học tập hay không?

Nhà nước cần tham gia tài trợ đầu tư cho giáo dục do lợi ích xã hội vượt quá lợi ích riêng của người học, trong khi hạn chế tín dụng và chênh lệch khả năng chi trả có thể làm giảm cơ học tập.

Tài chính giáo dục cần được đánh giá theo ba tiêu chí: Mức độ đầy đủ, bền vững của nguồn lực; công bằng trong phân bổ và thụ hưởng; hiệu quả phân bổ, cung ứng và quản trị. Việc đánh giá phải theo dõi cả chuỗi từ dự toán phân bổ nguồn lực đến được cơ sở giáo dục, dịch vụ được cung cấp cho tới kết quả học tập.

Các nghiên cứu sinh hoàn thành khóa học được nhận bằng Tiến sĩ tại Học viện Tài chính năm 2026.

Thực trạng cho thấy, giáo dục được ưu tiên trong cơ cấu chi, nhưng còn hạn chế về mức chi phân bổ và khả năng thực hiện. Năm 2022, chi công cho giáo dục chiếm 15,45% tổng chi ngân sách Nhà nước và bằng 2,89% GDP. Giai đoạn 2018-2024, chi thường xuyên cho giáo dục theo số quyết toán chỉ chiếm 13,9 - 15,8% tổng chi ngân sách Nhà nước, khoảng 96% chi thường xuyên năm 2024 thuộc ngân sách địa phương.

Hộ gia đình chi bình quân 9,54 triệu đồng cho mỗi người đi học trong năm; nhóm thu nhập cao nhất chi gấp khoảng 5,9 lần nhóm thấp nhất, riêng chi học thêm gấp 6,7 lần. Kết quả chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của Việt Nam đáng ghi nhận, nhưng không thể chỉ dựa vào điểm thi để kết luận ngân sách đã đủ hoặc được sử dụng hiệu quả.

Điều 96 Luật Giáo dục (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/1/2026 quy định, chi ngân sách Nhà nước cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng chi ngân sách Nhà nước; trong đó chi đầu tư phát triển tối thiểu 5% và chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3%. Trọng tâm hiện nay là tổ chức thực hiện và giám sát các ngưỡng này bằng số liệu thống nhất, đồng thời thiết kế cơ chế phân bổ phản ánh nhu cầu thực tế.

Trên cơ sở đó, NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng chỉ ra 3 điểm nghẽn chính:

Các nguồn số liệu chưa thống nhất về phạm vi chi, mẫu số và sử dụng số dự toán hay quyết toán nên khó đối chiếu với mức độ thực hiện các ngưỡng chi.

Định mức phân bổ còn dựa phần lớn vào dân số trong độ tuổi và quỹ lương, chưa phản ánh đầy đủ số người học, chi phí cung ứng theo vùng và mức độ bất lợi của người học.

Dữ liệu về dự toán thực chi nguồn lực đến trường, chi phí hộ gia đình và kết quả học tập chưa kết nối, trách nhiệm giải trình giữa trung ương, địa phương và cơ sở chưa được xác lập thành một chuỗi rõ ràng.

6 kiến nghị giải quyết các điểm nghẽn

Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng đưa ra nhiều giải pháp về tài chính giáo dục.

Từ thực trạng đó, Giám đốc Học viện Tài chính Nguyễn Đào Tùng nêu ra 6 kiến nghị để giải quyết các điểm nghẽn.

Một là, thống nhất báo cáo ngân sách giáo dục. Chính phủ trình Quốc hội phụ biểu hàng năm, tách chi thường xuyên và chi đầu tư Trung ương và địa phương, giáo dục đại học, chi chuyển nguồn, đồng thời nêu rõ tử số của mẫu số Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo chuẩn hóa biểu mẫu; Kiểm toán Nhà nước xác nhận các tỷ lệ theo thẩm quyền có thể áp dụng, thống nhất từ hồ sơ dự toán năm 2028.

Hai là, giám sát thực thi và yêu cầu giải trình. Công bố tỷ lệ thực hiện dự toán theo cấp ngân sách, địa phương và nhóm chi; yêu cầu UBND giải trình trước HĐND khi mức thực hiện thấp hơn ngưỡng cảnh báo; lựa chọn chuyên đề kiểm toán về phân bổ, chấp hành và nguồn kinh phí đến cơ sở. Trước khi áp dụng thường xuyên nên thí điểm bộ chỉ tiêu chung trong kỳ quyết toán 2027-2028 và phân loại nguyên nhân chậm thực hiện.

Ba là, phân bổ chi ngoài lương theo số người học, có tính trọng số. Kết hợp quỹ lương, khoản kinh phí cố định để duy trì các trường cần thiết, định mức chi ngoài lương theo số người học thực tế và trọng số cho nhóm có chi phí giáo dục cao hơn như người học thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, người khuyết tật. Trọng số phải dựa trên chênh lệch chi phí kiểm chứng được. Cần thí điểm mô phỏng tại một số tỉnh thành, bảo vệ ngân sách cơ bản và có cơ chế chuyển tiếp trước khi nhân rộng.

Sinh viên Học viện Tài chính năm học 2026-2027.

Bốn là, bảo vệ chi dạy học và gắn đầu tư với vận hành. Theo dõi riêng chi thực trực tiếp giảng dạy, học tập đến khâu quyết toán. Mỗi dự án trường lớp phải kèm phương án giáo viên, thiết bị bảo trì và nguồn chi thường xuyên sau đầu tư. Thẩm định chi phí vòng đời và phối hợp kế hoạch đầu tư với dự toán hoạt động để tài sản được khai thác hiệu quả.

Năm là, hỗ trợ người học theo tổng chi phí và khả năng chi trả. Cấp bù học phí cho cơ sở đúng kỳ, có dự toán ổn định; kết hợp học bổng theo nhu cầu, hỗ trợ ăn ở, đi lại, học liệu, trợ cấp khẩn cấp và tín dụng phù hợp với khả năng hoàn trả. Đánh giá chính sách qua chi phí ròng của hộ gia đình, thời điểm nhận hỗ trợ, tỷ lệ duy trì và hoàn thành chương trình học; bảo vệ dữ liệu cá nhân, hạn chế bỏ sót hoặc trùng lặp.

Sáu là, đầu tư đại học theo sứ mạng và nhiệm vụ công. Cần tách thành ba dòng: Đầu tư cơ bản cho năng lực thiết yếu; đặt hàng giao nhiệm vụ đào tạo ngành ưu tiên, nghiên cứu và nhiệm vụ công; đầu tư cạnh tranh có giới hạn cho cải thiện chất lượng. Cần có định mức, đơn giá, tiêu chí nghiệm thu và công khai chi phí đào tạo, chất lượng và chính sách hỗ trợ người học. Văn bản hướng dẫn cần xác định rõ phạm vi các khoản chi được tính theo hướng 3% cho giáo dục đại học.

"Như vậy, đổi mới tài chính giáo dục cần chuyển từ việc chỉ theo dõi tỷ lệ chi sang bảo đảm nguồn lực có thể thực hiện, phân bổ theo nhu cầu và đánh giá được kết quả. Trước mắt, cần chuẩn hóa báo cáo ngân sách và giám sát quyết toán; song song là mô phỏng định mức theo người học, bảo đảm nguồn lực cho dạy học và hỗ trợ nhóm khó khăn. Tài trợ theo kết quả chỉ nên triển khai có giới hạn, có đánh giá độc lập và bảo vệ cơ hội tiếp cận" - NGƯT.PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh.