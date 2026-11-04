Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2025

10 tháng năm 2026, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 3,41 tỷ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ đạt 684,8 triệu USD, chiếm 20,1% tổng vốn đầu tư; vận tải kho bãi đạt 639,4 triệu USD, chiếm 18,8%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 17,2%./.