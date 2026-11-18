Khi rơi vào tình trạng thất nghiệp, người lao động không chỉ mất đi nguồn thu nhập mà còn đối mặt với áp lực trong cuộc sống. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, tại Hà Nội, người lao động không chỉ nhận trợ cấp trong thời gian mất việc mà còn được tư vấn, giới thiệu kết nối việc làm, hỗ trợ học nghề để sớm quay trở lại thị trường lao động.