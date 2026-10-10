Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026

Ngày 10/10, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, các xã Yên Từ, Ninh Cường và Đại Hoàng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số và hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số.