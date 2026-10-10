Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt 2,77 tỷ USD trong 9 tháng năm 2026
Tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) trong 9 tháng năm 2026 đạt 2,77 tỷ USD, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: Vận tải kho bãi đạt đạt 602,4 triệu USD, chiếm 21,7% tổng vốn đầu tư; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 585,8 triệu USD, chiếm 21,1%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đạt 516,6 triệu USD, chiếm 18,6%; công nghiệp chế biến chế tạo đạt 320,1 triệu USD, chiếm 11,5%.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/dau-tu-cua-viet-nam-ra-nuoc-ngoai-dat-2-77-ty-usd-trong-9-thang-nam-2026-1060120