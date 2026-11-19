Theo đó, Viettel Post vừa thông qua Nghị quyết số 320/NQ-HĐQT ngày 21-10-2026 về chủ trương đầu tư dự án cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành, thuộc Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, với tổng mức đầu tư dự kiến là 860,223 tỷ đồng. Dự án hướng tới ứng dụng công nghệ và tự động hóa vào hoạt động thông quan, nâng cao năng lực logistics xuyên biên giới, thúc đẩy kết nối giao thương giữa Việt Nam, Trung Quốc và khu vực ASEAN.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh minh họa: TTXVN

Các hạng mục dự kiến gồm: Nhà điều hành, khu soi chiếu, khu vực sang tải, nhà kiểm hóa, bãi kiểm hóa, khu tập kết và giám sát hàng hóa nhập khẩu, khu dịch vụ phụ trợ, trung tâm chuyển phát nhanh cùng hệ thống công trình và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Các hạng mục được quy hoạch để kết nối với mạng lưới đường bộ, đường sắt, cao tốc và các đầu mối logistics trong khu vực.

Dự án được triển khai từ quý II-2026 đến quý IV-2032, chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, đầu tư hạ tầng thiết yếu và từng bước đưa các hạng mục vào khai thác từ năm 2027. Trong các giai đoạn tiếp theo, Viettel Post sẽ mở rộng quy mô, bổ sung công nghệ và hoàn thiện toàn bộ hệ thống vào năm 2032. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tăng khả năng kết nối chuỗi cung ứng và góp phần hình thành trung tâm logistics trên hành lang kinh tế Việt Nam-Vân Nam (Trung Quốc). Hạ tầng và công nghệ sẽ từng bước được phát triển đồng bộ, phục vụ mục tiêu nâng cao năng lực tiếp nhận, xử lý hàng hóa tại khu vực cửa khẩu Kim Thành.

Theo kế hoạch, Viettel Post sẽ triển khai các giải pháp công nghệ như hệ thống kiểm soát phương tiện tự động SmartGate, phương tiện vận chuyển container tự hành, hệ thống cẩu container và trung tâm điều hành, giám sát tập trung. Các giải pháp này hỗ trợ kiểm soát phương tiện, tổ chức vận chuyển hàng hóa và quản lý luồng lưu thông tại khu vực cửa khẩu, hướng tới giảm thao tác thủ công, tăng khả năng giám sát và tối ưu hiệu quả vận hành. Thông qua dự án, Viettel Post hướng tới làm chủ và chuẩn hóa mô hình cửa khẩu thông minh, tích lũy năng lực công nghệ và kinh nghiệm vận hành để nghiên cứu nhân rộng tại các cửa khẩu trọng điểm.

Nằm trên tuyến giao thương Việt Nam-Trung Quốc, Cửa khẩu quốc tế Lào Cai giữ vai trò quan trọng trong kết nối vận tải và lưu chuyển hàng hóa xuyên biên giới. Việc đầu tư cửa khẩu thông minh tại Kim Thành được kỳ vọng góp phần tăng năng lực vận tải, trung chuyển và cung ứng dịch vụ logistics cho doanh nghiệp xuất, nhập khẩu, đồng thời cải thiện khả năng kết nối các tuyến thương mại trong khu vực. Đây cũng là bước đi trong định hướng mở rộng hoạt động logistics quốc tế, nâng cao khả năng phục vụ doanh nghiệp xuất, nhập khẩu và tăng cường kết nối Viettel Post với các chuỗi cung ứng khu vực.