Đầu tư công tăng tốc, kinh tế Việt Nam có thể bứt phá mạnh trong quý cuối năm

SSI Research dự báo GDP quý IV tăng 10,5%

Theo báo cáo của Cục Thống kê, Bộ Tài chính, trong quý III, GDP tăng 9,95%, đưa GDP 9 tháng lên 9,01%.

Sang tháng 10, kinh tế Việt Nam tiếp tục ghi nhận các tín hiệu tăng trưởng tích cực. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 1.000 tỷ USD, tăng 32,3% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. FDI đăng ký đạt 54,85 tỷ USD, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện trong 10 tháng ước đạt 24,08 tỷ USD, tăng 13,1%.

Với đà tăng trưởng như hiện nay, SSI Research dự báo, trong quý IV/2026, kinh tế Việt Nam có thể tăng 10,5%, và cả năm tăng khoảng 9,4%.

Theo SSI Research, đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng của tăng trưởng, trong đó đầu tư công được kỳ vọng đóng vai trò chủ đạo trong quý IV.

SSI Research dự báo GDP Việt Nam có thể tăng 10,5% trong quý IV/2026, với đầu tư công tiếp tục là động lực chủ đạo. Ảnh: Ngọc Hải

SSI phân tích, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng tăng 15,1%, dẫn đầu là khu vực Nhà nước. Trước đây chủ yếu thấy dòng vốn đổ vào. Nay sản lượng công nghiệp bắt đầu cho thấy kết quả đầu ra, nhưng đây mới là dấu hiệu ban đầu.

Lợi thế của Việt Nam không chỉ nằm ở chiến lược China+1. Mạng lưới FTA rộng giúp Việt Nam trở thành cầu nối giữa nhiều khối kinh tế, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận đa dạng thị trường từ một cơ sở sản xuất.

Lợi thế này càng bền vững khi Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và giá trị gia tăng trong nước, đồng thời đáp ứng tốt các quy tắc xuất xứ.

“Đầu tư công sẽ là động lực chính của quý IV. Tiêu dùng hỗ trợ dần, chủ yếu nhờ dịch vụ. Lạm phát trong tầm kiểm soát nhờ dư địa ngân sách và nguồn cung lương thực dồi dào”, SSI cho hay.

Đơn vị này dự báo năm 2027 sẽ khó hơn, tăng trưởng xuất khẩu phải đến từ thị phần và giá trị gia tăng, thay vì nhờ nhu cầu toàn cầu.

Đầu tư công: Tiền đã chảy vào công trình

Sản lượng sản xuất trong các ngành vật liệu xây dựng như thép, xi măng đang ghi nhận dấu hiệu tăng trưởng. Theo đánh giá của SSI, đây là tín hiệu cho thấy dòng vốn đầu tư đã bắt đầu chuyển hóa thành khối lượng thi công thực tế.

“So với tỷ lệ giải ngân, sản lượng vật liệu xây dựng phản ánh khối lượng thi công đáng tin cậy hơn, bởi số liệu giải ngân còn bao gồm cả các khoản tiền tạm ứng”, SSI cho hay.

Hiện vẫn còn khoảng 350.000 tỷ đồng vốn đầu tư công cần giải ngân. Dù đây là khối lượng vốn lớn, SSI cho rằng tiến độ này phù hợp với xu hướng giải ngân thường tập trung vào cuối năm.

Đáng chú ý, thời hạn giải ngân kéo dài đến hết tháng 1, do đó một phần tác động của dòng vốn đầu tư công sẽ tiếp tục lan sang quý I/2027.

Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay không còn nằm ở nguồn vốn mà chủ yếu ở khả năng triển khai thực tế. Những khó khăn chính bao gồm tình trạng thiếu vật liệu xây dựng, đặc biệt là cát tại khu vực phía Nam; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; năng lực cấp phép và khả năng thi công không đồng đều giữa các địa phương. Trong bối cảnh này, việc kiểm soát giá vật liệu xây dựng cũng trở thành yếu tố quan trọng.