Đầu tư công nghệ vũ trụ toàn cầu lập kỷ lục, Israel đối mặt bài toán thiếu vốn

(Tư liệu) Một vụ thử tên lửa Arrow tại căn cứ không quân Palmahim của Israel. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Dòng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ trên toàn cầu đã đạt mức kỷ lục 20,8 tỷ USD trong quý 3 năm 2026, nhờ nhu cầu gia tăng đối với hệ thống phóng vệ tinh, hạ tầng không gian và các ứng dụng quốc phòng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực này tại Israel vẫn gặp nhiều khó khăn trong huy động vốn, dù nước này sở hữu nền tảng công nghệ và công nghiệp quốc phòng phát triển.

Theo báo cáo của công ty đầu tư Seraphim được truyền thông Israel dẫn lại ngày 14/10, tổng vốn đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ trong quý 3 đạt 20,8 tỷ USD, gần gấp ba lần mức 7,4 tỷ USD của quý trước. Ngay cả khi loại trừ khoản huy động 10 tỷ USD của Blue Origin, tổng vốn đầu tư vẫn đạt mức kỷ lục 10,8 tỷ USD.

Số thương vụ đầu tư cũng tăng mạnh từ 140 trong quý 2 lên 216 trong quý 3. Trong đó, các doanh nghiệp phát triển phương tiện phóng và công nghệ tiếp cận không gian thu hút 16,4 tỷ USD qua 120 thương vụ. Các lĩnh vực thông tin vệ tinh, quan sát Trái Đất và dịch vụ không gian huy động khoảng 4 tỷ USD.

Một số thương vụ nổi bật gồm 1,37 tỷ USD dành cho doanh nghiệp sản xuất Hadrian, 1 tỷ USD cho công ty phát triển tên lửa Stoke Space và 500 triệu USD cho nhà sản xuất vệ tinh K2 Space. Bắc Mỹ chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư toàn cầu từ đầu năm, trong khi Trung Quốc ghi nhận mức kỷ lục theo quý với 3,3 tỷ USD qua 49 thương vụ.

Theo Seraphim, dòng vốn đang chuyển mạnh sang các doanh nghiệp phát triển hạ tầng không gian, được thúc đẩy bởi nhu cầu thương mại và các chương trình của chính phủ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng và bảo đảm năng lực không gian độc lập.

Trái ngược với xu hướng toàn cầu, hệ sinh thái công nghệ vũ trụ Israel chưa ghi nhận làn sóng huy động vốn tương ứng. Báo cáo của tổ chức Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia Israel công bố hồi tháng 1/2026 cho thấy nước này có khoảng 90 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, gồm 50 doanh nghiệp công nghệ vũ trụ cốt lõi và 40 doanh nghiệp phát triển các ứng dụng dân sự dựa trên hạ tầng không gian.

Trong 5 năm gần đây, giá trị trung vị của mỗi thương vụ đầu tư vào doanh nghiệp công nghệ vũ trụ Israel chỉ đạt khoảng 4,3 triệu USD, thấp hơn mức trung vị toàn cầu 5,3 triệu USD và mức 7,4 triệu USD tại Mỹ.

Một số doanh nghiệp do người Israel sáng lập vẫn thu hút được vốn lớn, như Tomorrow.io có trụ sở tại Mỹ huy động 210 triệu USD trong năm nay để phát triển mạng lưới vệ tinh khí tượng. Công ty bán dẫn Israel Xsight Labs cũng huy động hơn 300 triệu USD trong tháng 7 và tham gia cung cấp chip kết nối cho mạng vệ tinh Starlink của SpaceX. Tuy nhiên, đây không phải những thương vụ đầu tư trực tiếp vào các doanh nghiệp công nghệ vũ trụ đặt tại Israel.

Giới chuyên gia nhận định thách thức lớn nhất của ngành công nghệ vũ trụ Israel là thiếu nguồn vốn dài hạn để phát triển hạ tầng, sản xuất và vận hành vệ tinh ở quy mô lớn. Trong khi đó, các dự án không gian thường đòi hỏi chi phí ban đầu cao và thời gian thu hồi vốn dài hơn nhiều so với các doanh nghiệp phần mềm, khiến việc thu hút nhà đầu tư tư nhân trở nên khó khăn./.