Đầu tư công, động lực tăng trưởng cho Hà Nội những tháng cuối năm

Giải ngân đầu tư công cao nhất cả nước

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được UBND Thành phố Hà Nội giao là 171.001 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 107.800 tỷ đồng, tăng 81,2% so với cùng kỳ năm 2025 đạt 82,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 63,1% dự toán thành phố giao.

Nguồn lực đầu tư công tiếp tục được bổ sung và tập trung cho các dự án có tính lan tỏa cao. Ảnh: Triển khai dự án cầu Trần Hưng Đạo (ảnh: Q.T)

Cập nhật Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, đến hết ngày 15-10-2026, cả nước giải ngân đầu tư công đạt 64,6% kế hoạch. Một số bộ và địa phương có giá trị giải ngân lớn, trong đó thành phố Hà Nội đã giải ngân được 118,2 nghìn tỷ đồng, mức cao nhất cả nước.

Kết quả này phản ánh sự tập trung chỉ đạo, điều hành của thành phố cùng nỗ lực của các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư trong tổ chức thực hiện các dự án.

Mặc dù kết quả giải ngân đạt mức khá cao so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao nhưng để hoàn thành dự toán thành phố giao cho thấy khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn. Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ giải ngân lũy kế đạt 75% kế hoạch thành phố giao vào hết tháng 10, tăng lên 85% trong tháng 11 và đạt 95-100% vào tháng 12-2026.

Để đạt mục tiêu này, các chủ đầu tư phải khẩn trương xử lý những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư. Những công trình đã đủ điều kiện cần tập trung thi công, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Đối với các dự án giải ngân chậm, thành phố yêu cầu rà soát khả năng thực hiện để điều chỉnh vốn sang những dự án có tiến độ tốt hơn, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ 7 cầu vượt sông Hồng gồm Tứ Liên, Ngọc Hồi, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở. Các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị cùng những công trình chống ngập cũng nằm trong nhóm nhiệm vụ được ưu tiên.

Không chỉ tập trung vào hạ tầng giao thông và đầu tư công, Hà Nội còn thúc đẩy các dự án nhà ở nhằm bổ sung nguồn cung và tạo thêm khối lượng công việc cho ngành xây dựng. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhóm 114 dự án nhà ở xã hội và nhà ở dành cho lực lượng vũ trang, phấn đấu khởi công thêm 26 dự án trong quý IV-2026. Đồng thời, Hà Nội đặt mục tiêu khởi công 4 dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ sau khi đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư.

Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các công trình trọng điểm

Từ nay đến cuối năm, yêu cầu đặt ra với Hà Nội là tiếp tục tăng tốc giải ngân, song song với bảo đảm chất lượng và hiệu quả đầu tư.

Việc thúc đẩy các dự án đầu tư công được kỳ vọng tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, sản xuất vật liệu đến vận tải, thương mại và dịch vụ liên quan. Ảnh minh hoạ: A.D

Các dự án trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ. Tại đường Vành đai 4 (đoạn đường song hành): Đoạn dài 15 km (từ khu vực đê hữu Hồng - cầu Hồng Hà đến đại lộ Thăng Long) đã hoàn thành thông xe kỹ thuật; toàn dự án dài 58,2km đã đạt khoảng 90% tiến độ và dự kiến hoàn thành toàn bộ đường song hành trong năm 2026.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, các đơn vị tập trung đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm yêu cầu thi công, hướng tới hoàn thành theo kế hoạch trước dịp Tết Dương lịch năm 2027.

7 dự án cầu vượt sông Hồng gồm cầu Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Hồng Hà, Thượng Cát, Vân Phúc và Mễ Sở, trên các công trường, nhiều hạng mục nền móng, trụ cầu và kết cấu nhịp đang được triển khai đồng loạt, đòi hỏi các nhà thầu huy động nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học để đáp ứng những mốc tiến độ đã đặt ra.

Theo ông Lê Huy Phú, Phó Chỉ huy trưởng Ban Điều hành liên danh dự án cầu Tứ Liên, đến nay, nhà thầu đã hoàn thành 84/84 cọc khoan nhồi và hai bệ trụ tháp chính P37, P38; công tác thi công thân tháp tiếp tục được triển khai. Tại các hạng mục đường dẫn, cầu vượt và nút giao, nhiều mũi thi công cũng đang được tổ chức song song.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, đến nay, toàn bộ 128 cọc khoan nhồi và 7 bệ trụ cầu chính đã hoàn thành. Các đơn vị tiếp tục triển khai cầu dẫn, kết cấu thép và những hạng mục liên quan ở hai đầu cầu.

Cầu Mễ Sở đã hoàn thành 116/116 cọc khoan nhồi tại cầu chính; phần cầu dẫn hoàn thành 374/374 cọc khoan nhồi, thi công 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ. Các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T, lao lắp 52 phiến dầm. Hạng mục cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối cũng đang được triển khai. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trước Hội nghị APEC năm 2027…

Ba dự án trọng điểm khác gồm: Nút giao khác mức giữa đường vành đai 3,5 với đại lộ Thăng Long, được bàn giao 99,8% mặt bằng, khối lượng thi công đạt khoảng 38%; Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70, đoạn từ phố Trịnh Văn Bô đến hết địa phận quận Nam Từ Liêm cũ, diện tích đất đã thu hồi, bàn giao để thi công đạt 49,4% đang được các đơn vị nhà thầu khẩn trương triển khai thi công; Dư án đường vành đai 3,5, đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Công tác giải phóng mặt bằng được triển khai qua hai dự án thành phần.

Bên cạnh mặt tích cực, quá trình triển khai các dự án vẫn phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc, tác động trực tiếp đến tiến độ thực hiện. Các vấn đề nổi lên liên quan đến hợp đồng theo đơn giá cố định, hợp đồng trọn gói; nguồn cung vật tư, vật liệu xây dựng; việc di chuyển công trình ngầm, nổi; tình trạng thiếu hụt nhân công, nhân lực và công tác giải phóng mặt bằng.

Trong quá trình kiểm tra thực địa các dự án, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tập trung thi công bảo đảm an toàn và chất lượng công trình và tiến độ.

Đồng chí nhấn mạnh, các dự án có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông thủ đô, giúp người dân đi lại thuận tiện. Các xã, phường cần tập trung tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng. Yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phải xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí nguồn lực, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp", chủ động phương án thi công; nghiên cứu ứng dụng công nghệ, cải tiến phương pháp thi công nhằm tăng năng suất, rút ngắn thời gian thực hiện công trình. Yêu cầu đặt ra không chỉ là hoàn thành theo mốc thời gian thành phố yêu cầu, mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và tính đồng bộ.

Việc kiểm soát tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ thủ tục, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và xử lý kịp thời các dự án chậm tiến độ sẽ quyết định hiệu quả của dòng vốn đầu tư công trong giai đoạn nước rút. Nếu duy trì được tốc độ giải ngân cao, các dự án hạ tầng trọng điểm sẽ không chỉ tạo thêm động lực trực tiếp cho tăng trưởng mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới khu vực tư nhân và FDI.

Với khối lượng vốn còn lại, việc xác định rõ từng điểm nghẽn, từng phần việc, từng mốc thời gian và trách nhiệm của từng cơ quan sẽ có ý nghĩa quan trọng trong chặng nước rút. Khi dòng vốn được hấp thụ hiệu quả, những công trình hạ tầng hoàn thành sẽ mở rộng không gian phát triển, cải thiện kết nối và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng của Thủ đô.