Những dự án chậm tiến độ phải được rà soát, làm rõ trách nhiệm và khả năng giải ngân để xem xét điều chuyển vốn theo quy định. Ảnh: TTXVN

Tăng tốc từ những công trình, dự án trọng điểm

Những tháng cuối năm 2026, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương tập trung triển khai.

Tại Hà Nội, giải ngân vốn đầu tư công được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026. Tính đến đầu tháng 11, Thành phố đã giải ngân 125.444 tỷ đồng, bằng 104,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 75,95% kế hoạch Thành phố giao sau khi loại trừ khoản tiết kiệm 5%, tăng 159,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tại Phiên họp Ủy ban nhân dân (UBND) TP. Hà Nội thường kỳ tháng 11/2026, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, tháo gỡ khó khăn cho các công trình chậm triển khai, đặc biệt là những dự án hạ tầng trọng điểm có khả năng tạo khối lượng xây lắp lớn. Kết quả thực hiện trong tháng 11 phải cao hơn tháng 10.

Còn tại tỉnh Thái Nguyên, đến đầu tháng 11/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 7.824 tỷ đồng, đạt 72% kế hoạch vốn địa phương triển khai và khoảng 90% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương, chủ đầu tư và các nguồn vốn chưa đồng đều. Một số dự án còn gặp khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, tổ chức thi công và lập hồ sơ thanh toán.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn bộ chỉ tiêu, xác định những nhiệm vụ còn đạt thấp để tập trung giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất. Đối với các công trình đã có khối lượng thực hiện, cần chủ động cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh toán kịp thời và gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm từng đơn vị.

Trong khi đó, tại tỉnh Lâm Đồng, đến hết ngày 06/11, tỷ lệ giải ngân đạt 59,5% tổng kế hoạch vốn được giao, tương đương 64,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Riêng tuần từ ngày 31/10 đến 6/11, toàn tỉnh giải ngân 301 tỷ đồng, bằng 1,41% kế hoạch; mới có 110/183 chủ đầu tư phát sinh giải ngân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra công trường, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Tỉnh đặt mục tiêu giải ngân bình quân ít nhất 5% tổng vốn mỗi tuần, đạt tối thiểu 95% kế hoạch vào ngày 31/12/2026 và hoàn thành 100% vào ngày 31/01/2027. Các chủ đầu tư phải nghiệm thu khối lượng hằng tuần, hoàn thiện hồ sơ thanh toán; Kho bạc Nhà nước khu vực XVI bố trí nhân lực, kể cả làm thêm cuối tuần, để xử lý hồ sơ kịp thời.

Theo báo cáo ngày 17/11/2026 của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 được Quốc hội quyết định là 1.105.823,4 tỷ đồng. Số vốn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương là 969.595,3 tỷ đồng, gồm 319.368,7 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương và 650.226,6 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương. Các địa phương giao tăng thêm 60.203,1 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, đưa tổng kế hoạch vốn năm 2026 lên 1.029.798,4 tỷ đồng.

Đến hết ngày 12/11/2026, tổng số vốn giải ngân đạt 730.006,4 tỷ đồng, bằng 75,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách địa phương, tương đương 30.675,4 tỷ đồng tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân đạt 77,7%.

Đáng chú ý, mới có 6 Bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung cả nước trở lên. Còn 27 Bộ, cơ quan Trung ương và 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân; trong đó, 5 Bộ, cơ quan Trung ương giải ngân dưới 20%, thậm chí có một đơn vị chưa giải ngân.

Điểm nghẽn và yêu cầu tháo gỡ trong chặng nước rút

Tại phiên chất vấn Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, để triển khai một dự án đầu tư công phải trải qua 5 khâu: Lựa chọn, đề xuất vốn; quyết định chủ trương đầu tư; quyết định đầu tư; tổ chức thực hiện; thanh quyết toán và đưa công trình vào sử dụng. Qua theo dõi, khâu yếu nhất hiện nay vẫn là tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác chuẩn bị dự án.

Theo Bộ trưởng, các thủ tục giải ngân đã được cải tiến, nhưng tiến độ vẫn bị ảnh hưởng bởi những hạn chế trong quá trình triển khai. Dự án chưa hoàn thiện thủ tục, chưa giải phóng được mặt bằng hoặc chưa bảo đảm nguồn vật liệu sẽ khó tổ chức thi công dù đã được bố trí kế hoạch vốn. Những vướng mắc không được xử lý từ sớm sẽ kéo dài tiến độ, ảnh hưởng đến nghiệm thu và thanh toán.

Bên cạnh giải phóng mặt bằng, năng lực tổ chức thi công và việc thực hiện hợp đồng của nhà thầu cũng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ. Đại biểu Tạ Văn Hạ (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Đà Nẵng) phản ánh tình trạng nhà thầu trúng thầu nhưng không trực tiếp thi công, chuyển qua nhiều tầng nấc trung gian, khiến chi phí tăng và tiến độ bị ảnh hưởng.

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn thừa nhận đây là một nguyên nhân chủ quan, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm giám sát của chủ đầu tư. Bộ trưởng cũng chỉ ra những nguyên nhân khác ảnh hưởng đến tiến độ như chậm giải phóng mặt bằng, giá nhân công và nguyên vật liệu tăng.

Trong thời gian còn lại của năm 2026, yêu cầu đặt ra là tập trung tháo gỡ khó khăn tại từng dự án, nhất là vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nguồn cung vật liệu xây dựng, thủ tục đầu tư và tổ chức thi công. Việc rà soát phải gắn với khả năng giải ngân thực tế, xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, người đứng đầu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát số lượng dự án, chất lượng công trình và tiến độ thực hiện, không chạy theo số lượng hay tỷ lệ giải ngân. Nguồn lực đầu tư công cần tập trung cho các công trình có tính lan tỏa, liên vùng và những lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, đồng thời thu hút thêm nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách.

Nếu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn, nguồn lực này có thể đóng góp thêm khoảng 1,7% vào tăng trưởng kinh tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng

Bộ Tài chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chủ động nguồn cung vật liệu, tăng cường kiểm tra tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành. Những dự án chậm tiến độ phải được rà soát, làm rõ trách nhiệm và khả năng giải ngân để xem xét điều chuyển vốn theo quy định. Các chủ đầu tư cần đôn đốc nhà thầu bảo đảm nhân lực, máy móc, vật liệu; nghiệm thu khối lượng thường xuyên, không để dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm. Nhà thầu không bảo đảm cam kết về tiến độ và năng lực thi công cần được giám sát, xử lý theo hợp đồng và quy định pháp luật./.