Đầu tư có trọng tâm, bảo đảm kỷ luật tài chính

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang điều hành phiên thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội đoàn TPHCM, sáng 7-11. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng ý về mặt chủ trương đầu tư, ĐB Nguyễn Ngọc Sơn (Hải Phòng) nhận định, đây là 3 tuyến đường nằm ở những vị trí đặc biệt, địa bàn hết sức khó khăn của cả nước. Việc ưu tiên dành nguồn ngân sách Trung ương triển khai là hoàn toàn đúng đắn nhằm mục tiêu kết nối vùng, hỗ trợ giảm nghèo bền vững và giữ vững quốc phòng - an ninh.

Tuy nhiên, ĐB đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, hiệu quả đầu tư thực tế cũng như khả năng lan tỏa của từng dự án. Đặc biệt, Chính phủ cần làm rõ các rủi ro trong trường hợp chậm tiến độ. Đồng thời, để bảo đảm nguồn lực thực hiện xuyên suốt, ĐB kiến nghị Quốc hội cho ghi rõ cơ cấu vốn, trách nhiệm bảo đảm vốn và nguyên tắc ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch tài chính trung hạn 2031 - 2035 ngay trong văn bản Nghị quyết.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Ghi nhận việc đầu tư các dự án sẽ giúp mở ra cơ hội phát triển liên vùng, ĐB Trần Hoàng Ngân (TPHCM) góp ý, việc bố trí hạ tầng kết nối giao thông phát triển du lịch và kinh tế cần có thứ tự ưu tiên rõ ràng. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ với các chương trình đầu tư công khác để tránh tình trạng chồng chéo hoặc trùng lắp chính sách hỗ trợ.

Một trong những nội dung cụ thể nhận được sự quan tâm của nhiều ĐB là bài toán về nguồn lực đối ứng của các tỉnh nơi dự án đi qua. ĐB Phạm Thúy Chinh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, băn khoăn về điều kiện thực tế của các tỉnh miền núi khi phải có khoản vốn đối ứng không nhỏ.

ĐB dẫn ví dụ, năm 2025, tổng thu ngân sách tỉnh Lai Châu đạt hơn 3.500 tỷ đồng. Nếu phải bố trí khoảng 2.000 tỷ đồng vốn đối ứng cho dự án cao tốc, tỉnh sẽ phải dồn phần lớn nguồn lực, ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án an sinh xã hội và hạ tầng dân sinh cấp thiết khác.

Từ đó, ĐB đề nghị không đặt ra vấn đề bắt buộc đối ứng vốn đối với tỉnh Lai Châu cũng như một số tỉnh khó khăn khác. Thay vào đó, ngân sách Trung ương bảo đảm toàn bộ khoản vốn này để địa phương dành nguồn lực đầu tư các tuyến đường kết nối nội tỉnh. Trường hợp vẫn yêu cầu đối ứng, mức vốn nên được giới hạn tối đa 1.000 tỷ đồng.

ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM). Ảnh: QUANG PHÚC

Cùng đồng tình về sự cần thiết triển khai 3 dự án giao thông trọng điểm, ĐB Trần Anh Tuấn (TPHCM) đề nghị Chính phủ tính toán kỹ lưỡng, đôn đốc tiến độ, dự báo đầy đủ rủi ro và xây dựng cơ chế phân bổ vốn đối ứng phù hợp với năng lực từng địa phương, bảo đảm các dự án hoàn thành đúng hạn vào năm 2030, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.