Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển nguồn lực lĩnh vực giáo dục, y tế

Tổ đại biểu số 12 HĐND thành phố Đà Nẵng tiếp xúc cử tri tại xã Quế Sơn.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Quế Sơn kiến nghị một số vấn đề trọng tâm liên quan đến hợp đồng lao động. Sau khi thực hiện sắp xếp, nhân lực làm công tác tư vấn học sinh, hỗ trợ giáo dục người khuyết tật, công nghệ thông tin... còn hạn chế. Thành phố cần có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của hiệu trưởng trong việc phê duyệt, xác nhận các hoạt động chuyên môn ngoài giờ, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của giáo viên. Cử tri cũng đề xuất xem xét hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các trường sau sáp nhập có nhiều phân hiệu, điểm trường. Đối với lĩnh vực y tế, cử tri cho rằng cần bố trí biên chế chuyên trách công nghệ thông tin, chấm dứt tình trạng cán bộ y tế phải kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số, qua đó bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính chính xác của dữ liệu y tế. Các cấp có thẩm quyền cần xem xét, bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên, bảo đảm bù đắp phần chênh lệch do tăng mức lương cơ sở, thực hiện chế độ tiền trực cấp cứu mới và các khoản chi phát sinh theo thực tế.

Cử tri kiến nghị liên quan đến lĩnh vực y tế tại xã Quế Sơn.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng, yêu cầu xã Quế Sơn cần quan tâm đến công tác tổ chức, quản lý các phân hiệu, điểm trường; bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện dạy học và các yêu cầu về an toàn trường học. Việc sắp xếp trường học cần tiếp tục được đánh giá trên cơ sở hiệu quả quản lý, chất lượng giáo dục và điều kiện học tập thực tế của học sinh. Trong lĩnh vực y tế, lãnh đạo thành phố đề nghị Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, hỗ trợ địa phương kiện toàn tổ chức, bố trí và phát triển đội ngũ nhân lực; triển khai hiệu quả chính sách phát triển nhân lực bác sĩ tuyến cơ sở đã được HĐND thành phố ban hành. Trong đó, cần rà soát nhu cầu thực tế, xác định rõ vị trí việc làm, chuyên ngành còn thiếu; xây dựng phương án thu hút, đào tạo, luân phiên và hỗ trợ chuyên môn phù hợp nhằm nâng cao năng lực khám, chữa bệnh tại trạm y tế và các điểm trạm.

Đối với những kiến nghị liên quan đến cơ chế, chính sách, nhất là chính sách phát triển đội ngũ nhà giáo, nhân viên y tế, bảo đảm điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục, y tế và bố trí nguồn lực, lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố sẽ được xem xét theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực.