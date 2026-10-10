Đầu tư cơ sở vật chất giáo dục - nâng bước học sinh vùng khó khăn

Ổn định trường lớp sau sáp nhập, cô và trò Trường Tiểu học Mường Vang quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2026 - 2027.

Nỗi niềm trăn trở giáo dục vùng khó khăn

Trường Tiểu học Mường Vang hiện có 58 lớp với trên 1.400 học sinh. Trong đó, điểm trường chính tại Tân Lập có 25 lớp, gần 650 học sinh; 2 phân hiệu và 2 điểm trường đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ở các thôn xa trung tâm.

Qua rà soát thực tế, cơ sở vật chất tại điểm trường chính và các phân hiệu đã xuống cấp do xây dựng đã lâu. Nhiều hạng mục công trình, khuôn viên trường lớp và hệ thống hạ tầng đã xuất hiện tình trạng bong tróc, xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện dạy và học.

Với địa bàn rộng, học sinh phân bố tại nhiều khu dân cư, việc duy trì các điểm trường là cần thiết nhằm bảo đảm điều kiện học tập tại chỗ. Tuy nhiên, thực tế này cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, từng bước hoàn thiện điều kiện dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Đồng chí Lê Thị Kim Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Vang cho biết: "Sau sáp nhập, cơ sở vật chất của nhà trường phân tán, các phân hiệu và điểm trường chưa được đầu tư đồng bộ cũng ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Nhà trường mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu dạy và học trong tình hình mới”.

Cũng tại Trường TH&THCS Kim Bôi, cơ sở vật chất được đầu tư, xây dựng từ trước năm 2000, hiện đã xuống cấp. Qua thực tế cho thấy, khuôn viên nhà trường còn chật hẹp; khu hiệu bộ và các dãy phòng học bị chia cắt bởi đường dân sinh, gây khó khăn trong tổ chức các hoạt động dạy và học.

Do chưa được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên, nhiều hạng mục ngày càng xuống cấp, ảnh hưởng đến điều kiện học tập và làm việc của giáo viên, học sinh. Đặc biệt, vào mùa mưa hoặc khi xảy ra bão, lũ, các thiết bị dạy học như máy tính, thiết bị điện tử dễ bị ẩm mốc, hư hỏng; một số vị trí trần nhà bị dột, ảnh hưởng đến hệ thống điện và đèn chiếu sáng.

Các dãy nhà của Trường TH&THCS Kim Bôi bị chia cắt bởi đường giao thông dân sinh, gây khó khăn cho công tác quản lý, điều hành và sinh hoạt của nhà trường.

Từ thực trạng trên, Ban Giám hiệu nhà trường đã kiến nghị chính quyền địa phương quan tâm, bố trí nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất. Địa phương đã có chủ trương xây dựng trường mới trên diện tích hơn 2 ha, với kinh phí dự kiến khoảng 60 tỷ đồng, tạo môi trường học tập khang trang, rộng rãi, đáp ứng yêu cầu dạy và học. Dự kiến dự án được triển khai trong năm 2027.

Phòng học tại Trường Tiểu học Kỳ Sơn (phường Kỳ Sơn) xuống cấp, nhiều vị trí nền gạch bị bong, vỡ.

Sau sáp nhập, quy mô các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh rộng hơn, trong khi phòng họp phục vụ họp Hội đồng sư phạm, phòng chức năng tại nhiều trường chưa đáp ứng yêu cầu. Để khắc phục khó khăn, các nhà trường phải linh hoạt bố trí, sắp xếp không gian tổ chức họp. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức họp trực tuyến đối với một số nội dung, nhiệm vụ phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục

Thực tế cho thấy, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại nhiều trường trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đây là những địa bàn còn nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế - xã hội, trong khi nguồn lực đầu tư cho giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu. Không chỉ phòng học, các hạng mục phụ trợ, nhiều trang thiết bị dạy học đã cũ, xuống cấp, ảnh hưởng nhất định đến chất lượng dạy và học.

Ban Giám hiệu các nhà trường đã chủ động rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để đề xuất đầu tư, sửa chữa, nâng cấp. Đồng thời, tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa, từng bước bổ sung trang thiết bị, cải thiện điều kiện dạy và học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Giờ lên lớp của cô, trò Điểm trường Tiểu học Suối Hoa, xã Mường Hoa.

Đồng chí Đinh Sơn Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Hoa cho biết: "Các cơ sở giáo dục trên đia bàn xã đã được xây dựng từ lâu, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học từng bước xuống cấp, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế. Vì vậy, xã mong muốn các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, tập trung vào những hạng mục thiết yếu như phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ và trang thiết bị dạy học”.

Để giải quyết những khó khăn về cơ sở vật chất, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước, cần sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự chung tay của cộng đồng, doanh nghiệp thông qua công tác xã hội hóa giáo dục.

Việc ưu tiên nguồn lực cho những địa bàn còn khó khăn, từng bước kiên cố hóa trường lớp, bổ sung phòng học chức năng, công trình phụ trợ và trang thiết bị dạy học sẽ tạo nền tảng để các nhà trường nâng cao chất lượng giáo dục.

Sân chơi cho trẻ em tại Trường Mầm non Hải Lựu được quan tâm đầu tư.

Khi cơ sở vật chất được quan tâm đúng mức, khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng thuận lợi và vùng khó khăn sẽ từng bước được thu hẹp, tạo cơ hội để học sinh vùng khó được học tập, phát triển toàn diện. Đây cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.