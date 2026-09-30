Đầu tư cơ sở hạ tầng - Nền tảng xây dựng nông thôn mới hiện đại

Tuyến đường nhựa xã Thiệu Hóa vừa hoàn thành từ nghị quyết hỗ trợ kích cầu nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông NTM.

Giai đoạn mới 2026-2030, chương trình XDNTM diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt khi sắp xếp, hợp nhất các đơn vị hành chính cấp xã. Tại Thanh Hóa, sau sáp nhập, nhiều xã mới có xuất phát điểm không đồng đều, một số công trình hạ tầng xuống cấp. Trước tình hình đó, các xã đã lồng ghép nhiều chương trình, kết hợp huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Sau khi rà soát thực tế, xã Nông Cống xác định nhiều chỉ tiêu về cơ sở hạ tầng của địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu quy định Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM giai đoạn 2026-2030. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngay từ đầu năm 2026, chính quyền và Nhân dân địa phương đã tập trung dồn lực, vừa phát huy nội lực, vừa tranh thủ ngoại lực để đầu tư thực hiện nhiều hạng mục công trình như: đường giao thông, trường học, trạm y tế. Đến nay, toàn xã đã có 27/60 tuyến đường được khởi công, trong đó 23 tuyến với chiều dài 8,69km đã hoàn thành; đồng thời, xây mới 1 trường mầm non. Ông Đồng Minh Quân, Chủ tịch UBND xã Nông Cống cho biết: “Với mục tiêu xây dựng thành công xã NTM năm 2026, hướng đến NTM hiện đại, xã thực hiện song song bộ tiêu chí. Trong đó ưu tiên nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại. Chương trình triển khai đến từng thôn, xóm, được Nhân dân đồng tình ủng hộ, chung tay góp sức mang lại nhiều kết quả nổi bật”.

Năm 2026, xã Thiệu Hóa phấn đấu về đích NTM, tiệm cận NTM hiện đại có kết cấu hạ tầng hiện đại, diện mạo đổi mới toàn diện. Ngay từ đầu năm, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 03 về hỗ trợ đầu tư, chỉnh trang, nâng cấp kết cấu hạ tầng NTM. Theo đó, xã hỗ trợ 60% tổng giá trị công trình đường giao thông cho các tuyến đường làm mới, nâng cấp. Từ chính sách này, đã kích cầu các thôn đối ứng đăng ký nâng cấp, cải tạo 41 tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 8km. Đến nay, 18 tuyến đã hoàn thành; các thôn cũng đã lắp đặt được 144 cột điện chiếu sáng, tổng kinh phí thực hiện hơn 29,4 tỷ đồng. “Việc hoàn thiện các công trình này đã góp phần cùng xã hoàn thành 39/45 chỉ tiêu NTM. Quan trọng hơn, khi kết cấu hạ tầng đầu tư đồng bộ đã thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển. Đây là cơ sở để xã Thiệu Hóa tiếp tục xây dựng đô thị những năm tiếp theo” - ông Lê Cao Quý, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thiệu Hóa cho biết.

Bộ tiêu chí quốc gia XDNTM giai đoạn 2026-2030 có 3/10 tiêu chí gắn với kết cấu hạ tầng gồm: Quy hoạch; Hạ tầng kinh tế - xã hội; văn hóa, giáo dục, y tế. Theo đó, các địa phương đã ưu tiên nguồn lực, đầu tư kết cấu hạ tầng đa dạng các lĩnh vực như: Giao thông nông thôn; Thủy lợi và nước sạch; Hạ tầng điện và số; Thiết chế văn hóa - xã hội... Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt, giao thương... mà trong giai đoạn mới, hạ tầng NTM còn phục vụ cho các hoạt động tài chính, sản xuất nông nghiệp, dịch vụ thương mại hiện đại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân.

Trong lộ trình XDNTM, các xã đều rà soát, xây dựng kế hoạch phù hợp với thực tế nhưng vẫn đáp ứng theo quy định bộ tiêu chí. Việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đòi hỏi nguồn kinh phí lớn, do vậy, các địa phương đã và đang triển khai các giải pháp nhằm huy động tối đa nguồn lực. Cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và của tỉnh, các xã đã chủ động tạo nguồn lực tài chính thông qua nguồn thu từ đấu giá cấp quyền sử dụng đất kết hợp với lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác; kêu gọi nguồn lực xã hội hóa trong Nhân dân.

Thực tế cho thấy, việc chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng đã tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển toàn diện, bền vững của mỗi địa phương. Khi hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ, hiện đại đã thúc đẩy phát triển các khu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi chất lượng cao, quy mô lớn. Các trường học được đầu tư theo tiêu chí chất lượng cao; thiết chế y tế cơ sở nâng cấp hiện đại, phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đây chính là cơ sở để Thanh Hóa phấn đấu có 9 xã về đích NTM trong năm nay và là nền tảng vững chắc XDNTM hiện đại.