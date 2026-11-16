Đầu tư CMC giảm tỷ lệ chia cổ tức cổ phiếu, lợi nhuận quý 3 chuyển âm do gánh nặng chi phí

Điều chỉnh tỷ lệ cổ tức xuống 17% và phát hành hơn 868 ngàn cổ phiếu mới

Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (mã chứng khoán: CMC) công bố ngày 20/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu. Theo phương án chi tiết, doanh nghiệp sẽ phát hành hơn 868 ngàn cổ phiếu mới để phân phối cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 17 cổ phiếu mới. Tổng giá trị đợt phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 8,7 tỷ đồng. Khi hoàn tất nghiệp vụ này, tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp sẽ tăng từ hơn 5 triệu đơn vị lên mức gần 6 triệu đơn vị.

Trước khi thực hiện chốt danh sách, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của công ty đã thông qua nghị quyết điều chỉnh giảm tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu từ mức 35% xuống còn 17%. Ban điều hành giải trình lý do hạ tỷ lệ chi trả xuất phát từ việc nguồn lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp không đủ để đáp ứng phương án phân phối 35% đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 phê duyệt.

Cơ cấu sở hữu hiện tại cho thấy đợt chi trả này sẽ phân bổ lượng lớn cổ phần cho nhóm cổ đông nội bộ. Phó Tổng Giám đốc Ngô Trọng Vinh là cổ đông lớn nhất nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 31% vốn điều lệ. Xếp thứ hai là bà Ngô Phương Anh sở hữu hơn 858 ngàn cổ phiếu, tương ứng gần 19% vốn. Bà Ngô Thị Thanh Huyền và ông Ngô Trọng Quang lần lượt sở hữu hơn 642 ngàn cổ phiếu và 585 ngàn cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 14% và gần 13% vốn điều lệ. Căn cứ tỷ lệ chi trả 17%, nhóm bốn cổ đông lớn này sẽ nhận thêm lần lượt gần 243 ngàn đơn vị, 146 ngàn đơn vị, 109 ngàn đơn vị và 100 ngàn cổ phiếu mới.

Kinh doanh cốt lõi sụt giảm và áp lực chi phí đẩy lợi nhuận quý 3 chuyển âm

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CMC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm trước. Việc thu hẹp quy mô doanh thu trực tiếp khiến lợi nhuận gộp giảm 24%, đạt mức 2,6 tỷ đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ cũng ghi nhận sự suy yếu. Giải trình về khoản mục này, doanh nghiệp cho biết đã bán thanh lý một số mã cổ phiếu đầu tư từ nhiều năm trước do diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi và luân chuyển dòng tiền sang các mã cổ phiếu khác có triển vọng đánh giá khả quan hơn.

Bên cạnh sự chững lại của dòng tiền vào, các khoản chi phí phát sinh lại tạo áp lực lớn lên bảng cân đối kế toán. Chi phí tài chính trong quý 3 tăng cao gấp 3,25 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính do doanh nghiệp phải gia tăng vay vốn ngân hàng để nhập lượng lớn máy móc thiết bị phục vụ kế hoạch bán hàng cuối năm, kết hợp với mặt bằng lãi suất cho vay ở mức cao. Các khoản chi phí hoạt động khác cũng gia tăng, cụ thể chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt ghi nhận ở mức 0,1 tỷ đồng và gần 1,4 tỷ đồng.

Tác động kép từ việc doanh thu sụt giảm và chi phí tài chính tăng cao khiến Công ty Cổ phần Đầu tư CMC ghi nhận mức lỗ ròng gần 490 triệu đồng trong quý 3 năm 2026, đảo chiều hoàn toàn so với mức lãi hơn 3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế chín tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này báo lỗ ròng hơn 2,6 tỷ đồng, phản ánh rõ rệt những khó khăn trong hoạt động kinh doanh cốt lõi và bài toán kiểm soát chi phí vận hành.