Đầu tư chứng khoán thua lỗ, cầm dao đi cướp tiệm vàng

Thông tin ban đầu ghi nhận: khoảng 06 giờ 50 phút ngày 24/10/2026, tại tiệm vàng K.T.N.P (phường Tân Khánh, TP.Hồ Chí Minh) xảy ra vụ cướp tài sản. Đối tượng là một nam giới, khoảng 30 tuổi, điều khiển xe môtô đến tiệm vàng. Tại đây, đối tượng sử dụng dao uy hiếp, khống chế chủ tiệm là chị T.T.G.H (SN 1997) nhằm mục đích cướp tài sản. Tuy nhiên, khi bị chủ tiệm chống trả quyết liệt, đối tượng đã gây thương tích nhẹ cho chị H. rồi nhanh chóng lên xe bỏ chạy. Vụ việc không gây thiệt hại về tài sản. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, bị hại đã đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Tân Khánh khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai các biện pháp truy xét, truy bắt đối tượng gây án. Với sự phối hợp chặt chẽ, khẩn trương và quyết liệt của các lực lượng, chỉ sau 40 phút triển khai truy xét, tức là đến 09 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã xác định, khống chế và bắt giữ đối tượng gây án, đồng thời thu giữ phương tiện cùng hung khí sử dụng trong vụ cướp.

Lấy lời khai Nguyễn Minh Đắc

Đối tượng bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Minh Đắc (SN 1992, hiện trú tại khu phố Phước Hải, phường Tân Khánh). Trả lời điều tra viên về động cơ gây án, Nguyễn Minh Đắc khai nhận: "Tôi đầu tư chứng khoán thua lỗ, nợ nần nhiều quá. Không biết giải quyết các khoản nợ ra sao, tôi đánh liều đi cướp tiệm vàng để bán có tiền trả nợ. Buổi tối nghĩ, sáng sớm hôm sau tôi thực hiện luôn, ai ngờ không cướp được tài sản gì...".

Trả lời câu hỏi về việc gây án có đồng phạm hay không, Đắc cho biết chỉ một mình thực hiện, không có ai giúp sức hoặc gợi ý hành động. "Khi bị công an bắt và ngồi tại đây làm việc, tôi nghĩ lại thấy mình dại dột quá”, Đắc cho biết.

Hiện nay lực lượng Công an các địa phương đều được đào tạo chuyên nghiệp, hiện đại hóa, rất giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thông về ứng dụng công nghệ trong điều tra truy xét. Chưa kể, các cung đường, khu dân cư đều có hệ thống camera an ninh, "mắt thần" của nhà dân giăng mắc khắp nơi nên các đối tượng gây án cướp giật, cướp tài sản, cướp tiệm vàng... gần như sẽ không có đường thoát.

Nguyễn Minh Đắc và phương tiện tại hiện trường gây án

Có một thực tế diễn ra trong nhiều năm qua, dẫu các vụ án cướp tài sản tại các khu biệt thự, cướp tiệm vàng hay cướp ngân hàng, dù đối tượng thực hiện có tổ chức băng nhóm tinh vi, tính toán che giấu nhân dạng, phương tiện, thay đổi liên tục hướng trốn chạy... vẫn bị cơ quan Công an nhanh chóng điều tra, truy bắt. Minh chứng, trong vụ cướp tiệm vàng K.T.N.P do Nguyễn Minh Đắc thực hiện, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, Công an phường Tân Khánh khẩn trương triển khai lực lượng, đưa ra nhiều giả thuyết về động cơ, hướng bôn tẩu của đối tượng để nhanh chóng phá án.

Kết quả truy xét nhanh, bắt giữ đối tượng chỉ sau 40 phút triển khai lực lượng trong vụ án nêu trên tiếp tục thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM và Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Qua đó góp phần kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm tội, giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của Nhân dân.