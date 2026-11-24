Từ bao đời nay, cây lanh, khung cửi, sáp ong hay rượu men lá gắn bó mật thiết với đời sống của người Mông ở bản Cát Cát, xã Tả Van. Trước sức ép của hàng hóa công nghiệp, nhiều nghề thủ công từng đứng trước nguy cơ mai một. Bước ngoặt đến khi Khu Du lịch Cát Cát, xã Tả Van được đầu tư bài bản theo hướng lấy bảo tồn văn hóa làm cốt lõi. Những ngôi nhà gỗ cổ kính được giữ nguyên trạng; không gian trình diễn nghề se lanh, dệt vải, vẽ sáp ong, nấu rượu men lá, chạm bạc và văn nghệ dân gian được phục dựng gần như nguyên bản, biến bản sắc truyền thống thành điểm nhấn phát triển du lịch bền vững.

Bà Vàng Thị Sung, Khu Du lịch Cát Cát chia sẻ: “Tôi vào đây làm nghề se lanh, dệt vải, chủ yếu là biểu diễn nghề truyền thống cho du khách xem. Công việc không vất vả như lên nương nhưng lại có thu nhập ổn định hằng tháng, giúp gia đình trang trải cuộc sống và có điều kiện lo cho con cái ăn học”.

Được biết, mô hình gắn kết cộng đồng tại Khu Du lịch Cát Cát hiện đang tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 200 lao động là người dân địa phương, với mức thu nhập bình quân đạt khoảng 250 nghìn đồng/người/ngày. Với đồng bào vùng cao, đó là nguồn thu không nhỏ, chứng minh rằng khi văn hóa được đặt đúng vị trí và được đầu tư đúng hướng sẽ trực tiếp tạo ra giá trị kinh tế thiết thực.

Ông Nguyễn Trung Kiên - Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Cát Cát khẳng định: “Đầu tư phục dựng các nghề thủ công truyền thống, nếp sinh hoạt văn hóa dân gian đã tạo cảnh quan cho khách tham quan và kiến tạo hệ sinh thái du lịch bền vững. Khi người dân thấy rõ giá trị kinh tế từ chính bản sắc của dân tộc mình, họ sẽ tự giác trở thành chủ thể bảo tồn văn hóa một cách tự nhiên và tâm huyết nhất”.

Còn tại Lâm Thượng, xác định giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống là đòn bẩy, những năm qua, xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du lịch, từng bước khẳng định vị thế điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Vừa qua, xã Lâm Thượng tổ chức Lễ hội Văn hóa các dân tộc với chuỗi hoạt động đặc sắc nhằm khơi dậy ý thức bảo tồn di sản trong cộng đồng và tạo sức hút đối với du khách thập phương. Chị Trần Thị Tưới ở thôn Khéo Lẹng, xã Lâm Thượng cho biết: “Phần lớn phụ nữ ở Lâm Thượng đều biết dệt vải, đan lát... Mặc dù, giữ nghề truyền thống rất vất vả, nhưng vì đam mê, chúng tôi vẫn quyết tâm bám nghề. Vui nhất là những sản phẩm thủ công góp phần thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm, mua về làm quà, qua đó giúp gia đình có thêm thu nhập”.

Được biết, toàn xã Lâm Thượng hiện duy trì hiệu quả 6 mô hình homestay, farmstay, kết hợp dịch vụ lưu trú với trải nghiệm khám phá thiên nhiên, các nghề truyền thống, tắm thác và thưởng thức ẩm thực địa phương. Từ đầu năm đến nay, Lâm Thượng đã đón hơn 47.000 lượt khách, mang về doanh thu gần 39 tỷ đồng.

Trong những năm qua, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, đồng thời là động lực phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Lào Cai đã dành nguồn lực lớn để bảo tồn di sản và phục dựng các lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Hàng loạt lễ hội tiêu biểu như: Lễ hội Gầu Tào của người Mông, Lễ hội Roóng Poọc của người Giáy, Lễ hội Xuống đồng của người Tày, Lễ Cấp sắc của người Dao hay Lễ hội Đền Thượng, Lễ hội đền Bảo Hà... được tổ chức quy mô, trang trọng, từng bước trở thành những sự kiện văn hóa - du lịch hấp dẫn.

Nhìn từ thực tiễn có thể thấy rõ “lợi nhuận” từ việc đầu tư cho văn hóa, đây là khoản lợi nhuận kép, mang tính chiến lược và lâu dài. Về mặt kinh tế, văn hóa chính là chất liệu tạo nên sự khác biệt để du lịch Lào Cai không bị hòa tan giữa nhiều điểm đến khác. Du khách quốc tế đến Lào Cai không chỉ để ngắm cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, mà còn là để “chạm” vào chiều sâu văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số. Chính chiều sâu ấy tạo ra giá trị gia tăng, kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách, từ đó đem lại doanh thu bền vững cho doanh nghiệp và sinh kế ổn định cho người dân.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh, xác định văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Lào Cai đã dành nguồn lực lớn để bảo tồn di sản, phục dựng các lễ hội truyền thống gắn với phát triển du lịch bền vững. Đồng thời, định hướng giải quyết hài hòa bài toán bảo tồn và phát triển, kiên quyết tránh thương mại hóa hay làm lai căng bản sắc. Sự đồng hành chặt chẽ giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân chính là giải pháp giúp di sản được giữ gìn và tạo sinh kế.

Giai đoạn 2020 - 2025, trước khi hợp nhất, Lào Cai và Yên Bái đã đầu tư cho văn hóa qua việc huy động đồng bộ ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa và vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nhờ triển khai hiệu quả các đề án, nghị quyết chuyên đề và chính sách hỗ trợ nghệ nhân, văn nghệ cơ sở, 2 tỉnh đã phục dựng nhiều lễ hội, di sản phi vật thể, hoàn thiện thiết chế văn hóa, gắn bảo tồn với du lịch, tạo sinh kế cho người dân.

Sau khi hợp nhất Lào Cai và Yên Bái, tỉnh Lào Cai mới sở hữu không gian phát triển rộng lớn cùng kho tàng di sản văn hóa đa dạng. Trước vận hội mới, tỉnh đã ban hành Đề án số 14 (kèm theo Nghị quyết số 35-NQ/TU) nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa, con người địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, tổng nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa ước tính đạt 5.282,1 tỷ đồng, được huy động từ ngân sách địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Đề án 14 tập trung xây dựng các công trình mang tính biểu tượng và hệ thống thiết chế cơ sở như: Trung tâm Văn hóa và Triển lãm tỉnh, không gian văn hóa tại Sa Pa, tượng đài danh nhân, hệ thống công viên, khu/làng thể thao, bảo tàng, thư viện, 18 trung tâm văn hóa cấp xã/phường, 15 nhà văn hóa đô thị và 600 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ. Song song với đó, tỉnh chú trọng tu bổ, chống xuống cấp hàng chục di tích; bảo tồn di sản vật thể, phi vật thể và 3 làng văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Ngoài ra, địa phương cũng đẩy mạnh số hóa di sản (công nghệ 3D, cơ sở dữ liệu số), duy trì thường niên 4 sự kiện văn hóa đặc trưng và triển khai các chính sách hỗ trợ nghệ nhân cũng như phong trào văn hóa cơ sở...

Đầu tư cho văn hóa đòi hỏi sự kiên nhẫn, tinh tế và thái độ tôn trọng tuyệt đối tính nguyên bản. Sự đồng hành chặt chẽ giữa “3 nhà”: Nhà nước kiến tạo cơ chế và bảo vệ không gian di sản - Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng và kết nối thị trường - Người dân là chủ thể sáng tạo và thụ hưởng, chính là chìa khóa để giữ trọn vẹn giá trị cốt lõi của bản sắc, từ đó tạo ra lợi nhuận lâu dài.

Tổng thu từ du lịch Lào Cai trong 10 tháng năm 2026 ước đạt 45.150 tỷ đồng, tương đương 88,4% kế hoạch năm (51.100 tỷ đồng).