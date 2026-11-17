Tọa đàm do Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia chủ trì tổ chức, với sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia Phoeurng Sackona, đại diện Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), UNESCO và các quốc gia thành viên.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ An Phong chia sẻ tại Tọa đàm

Các đại biểu tập trung trao đổi về những thách thức và cơ hội trong huy động nguồn lực đầu tư cho văn hóa, chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp tăng cường hợp tác trong Cộng đồng Pháp ngữ.

Phát biểu tại phiên thảo luận về huy động nguồn tài chính công, tư nhân và quốc tế cho kinh tế văn hóa, Thứ trưởng Hồ An Phong khẳng định, Việt Nam luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Quan điểm này tiếp tục được nhấn mạnh trong Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, với định hướng đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển bền vững.

Thứ trưởng chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho văn hóa, nhấn mạnh vào 3 yếu tố: đầu tư công giữ vai trò dẫn dắt; khu vực tư nhân là động lực quan trọng để phát triển thị trường văn hóa; hợp tác quốc tế góp phần nâng cao năng lực, chuyển giao tri thức và mở rộng cơ hội phát triển.

Về chính sách cụ thể, Việt Nam đã xác định mục tiêu bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước; triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035; đồng thời thúc đẩy xây dựng Luật Phát triển công nghiệp văn hóa nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thu hút đầu tư và phát triển thị trường văn hóa.

Các đại biểu chia sẻ tại Tọa đàm

Thứ trưởng nhấn mạnh, huy động nguồn lực xã hội không đồng nghĩa với thương mại hóa mọi giá trị văn hóa. Các chính sách đầu tư cần bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả kinh tế, bảo tồn di sản và lợi ích của cộng đồng.

Tại phiên đối thoại về đổi mới hợp tác và huy động nguồn lực, Thứ trưởng Hồ An Phong đề xuất tăng cường phối hợp giữa Chính phủ, các đối tác phát triển và khu vực tài chính; xây dựng các công cụ tài chính linh hoạt, phù hợp với đặc thù của lĩnh vực văn hóa; đồng thời hỗ trợ nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và cộng đồng địa phương nâng cao năng lực xây dựng dự án, tiếp cận nguồn vốn và phát triển thị trường.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề cập sáng kiến của Việt Nam về Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, coi đây là cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa UNESCO, OIF và các đối tác quốc tế, chuyển hóa những cam kết chính sách thành các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

Trong khuôn khổ Tọa đàm, đại diện OIF nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện dữ liệu thống kê văn hóa, đặc biệt đối với các hoạt động thuộc khu vực kinh tế phi chính thức, nhằm đánh giá đầy đủ hơn đóng góp của các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo. Đại diện OIF cũng giới thiệu các cơ chế hỗ trợ sản xuất điện ảnh và nghe nhìn trong không gian Pháp ngữ, trong đó có Quỹ Images de la Francophonie và Quỹ Francophonie TV5MONDE.

Thứ trưởng Hồ An Phong cùng các đại biểu dự Tọa đàm

Đại diện UNESCO đề cập những cơ hội từ sự phát triển của các nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm của Pháp và Thụy Sĩ trong việc xây dựng chính sách khuyến khích các nền tảng số đóng góp trở lại cho hoạt động sáng tạo trong nước.

Đáng chú ý, đại diện UNESCO cũng đề cập tích cực đến sáng kiến của Việt Nam về Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững, gắn với triển vọng tăng cường hợp tác giữa các tổ chức quốc tế và các quốc gia Pháp ngữ.

Thông qua Tọa đàm, Việt Nam tiếp tục khẳng định sự coi trọng hợp tác văn hóa trong Cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp huy động nguồn lực, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và phát huy vai trò của văn hóa đối với phát triển bền vững.