Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tặng quà cho người dân thôn Măng Cành, xã Măng Đen. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Ngày 23/11, tại thôn Măng Cành, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”; khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là cội nguồn của mọi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới.

Phó Thủ tướng ghi nhận Quảng Ngãi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, GRDP 10 tháng năm 2026 ước tăng 9,16%. Khu vực Măng Đen đang khẳng định vị thế điểm đến của vùng cao nguyên, đón trên 1,3 triệu lượt khách và có hơn 40 sản phẩm OCOP được công nhận, tiêu biểu như cà phê, sâm Ngọc Linh, dược liệu và rau, hoa xứ lạnh.

Phó Thủ tướng biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Măng Đen, đặc biệt là bà con thôn Măng Cành đạt được.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Măng Đen, thôn Măng Cành tập trung thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Trước hết, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, gần dân, trọng dân, hiểu dân, thực hiện tốt phương châm “nói dân nghe, làm dân tin”.

Cùng với đó, chú trọng xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy cồng chiêng, múa xoang cho thế hệ trẻ, phát huy giá trị nhà rông trong sinh hoạt cộng đồng; kiên trì vận động xóa bỏ tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và những tập quán không còn phù hợp.

Về phát triển kinh tế, địa phương cần khuyến khích người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững; chú trọng chăm sóc cà phê đúng kỹ thuật, thu hái quả chín, xây dựng thương hiệu cà phê đặc sản...

Đặc biệt, cần gắn bảo vệ rừng, môi trường với phát triển du lịch cộng đồng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, giữ rừng là giữ nguồn nước, khí hậu mát lành và lợi thế quý giá của Măng Đen. Trong định hướng phát triển Măng Đen trở thành Khu du lịch quốc gia, người dân Măng Cành cần được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể bảo tồn văn hóa, vừa trực tiếp hưởng lợi từ du lịch; từng bước hình thành các điểm du lịch trải nghiệm, homestay gắn với nhà rông, cồng chiêng và đời sống truyền thống, tránh thương mại hóa, sân khấu hóa văn hóa bản địa.

Đồng thời, quan tâm giáo dục, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại địa phương; bảo đảm trẻ em được đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học sớm. Đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”, hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ để tiếp cận kiến thức sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản.

Lãnh đạo tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp tặng quà cho người dân thôn Măng Cành. Ảnh: Cổng TTĐT Quảng Ngãi

Phó Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với Tây Nguyên và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tin tưởng với truyền thống đoàn kết, tinh thần tự lực, tự cường, thôn Măng Cành sẽ ngày càng ấm no, văn minh, tiếp tục gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, cùng tỉnh Quảng Ngãi và cả nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo địa phương đã tặng quà tập thể ở thôn Măng Cành và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên người dân tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.