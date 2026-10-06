Đầu tư cho người lao động là đầu tư cho tương lai doanh nghiệp

Đây là những doanh nghiệp, người lao động có nhiều đóng góp trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Thị Thanh Mai; đại diện các sở, ban, ngành thành phố, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn và đông đảo công nhân lao động.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hà Quân

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng cho biết, hoạt động tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” được LĐLĐ thành phố tổ chức từ năm 2021 đến nay, từng bước tạo dựng uy tín, sức lan tỏa và ý nghĩa xã hội rõ nét. Đây là sự ghi nhận của tổ chức Công đoàn đối với những doanh nghiệp thực sự quan tâm đến người lao động, tôn trọng người lao động và cùng người lao động xây dựng sự phát triển lâu dài.

Tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: Hải Hà

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thắng, một “Doanh nghiệp vì người lao động” không chỉ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định mà còn phải tạo việc làm ổn định, bảo đảm và từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc; quan tâm đến an toàn, sức khỏe, phúc lợi và đời sống tinh thần của người lao động.

Đặc biệt, doanh nghiệp cần coi trọng đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thực hiện nghiêm túc những nội dung đã cam kết trong thỏa ước lao động tập thể. Đồng thời, tôn trọng, phối hợp và tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn hoạt động hiệu quả, thực sự là cầu nối giữa người sử dụng lao động và người lao động, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hà Quân

Năm 2026, có 30 doanh nghiệp được vinh danh “Doanh nghiệp vì người lao động”. Trong đó, 27 doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài Nhà nước, 14 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhiều doanh nghiệp sử dụng đông công nhân lao động.

Việc lựa chọn, tôn vinh các doanh nghiệp không chỉ nhằm ghi nhận những mô hình chăm lo tốt cho người lao động mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Theo LĐLĐ thành phố, tiêu chí xét chọn qua từng năm được cập nhật, hoàn thiện, hướng tới hình thành một chuẩn mực ứng xử tiến bộ giữa doanh nghiệp và người lao động. Đó là mối quan hệ hai chiều, trong đó doanh nghiệp phát triển nhưng không để người lao động đứng ngoài thành quả phát triển; người lao động được chăm lo nhưng đồng thời không ngừng nâng cao năng suất, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với doanh nghiệp.

Ban tổ chức tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu. Ảnh: Hà Quân

Cùng với 30 doanh nghiệp được vinh danh, hội nghị cũng tuyên dương các “Công nhân lao động Thủ đô tiêu biểu” năm 2026. Đây là những người trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề, lĩnh vực; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhiều sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều công nhân được tuyên dương còn là những đoàn viên tích cực, gương mẫu, có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn và tập thể người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, những công nhân được tôn vinh là minh chứng sinh động cho vai trò của con người - nguồn lực quý giá của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng khoa học công nghệ và những thay đổi nhanh chóng của thị trường lao động, đội ngũ công nhân Thủ đô cần tiếp tục học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, khả năng thích ứng và tinh thần đổi mới sáng tạo.

LĐLĐ thành phố Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp được tôn vinh tiếp tục coi danh hiệu là một cam kết lâu dài, đặt người lao động ở vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển; đồng thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm tốt đến cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

“Đầu tư cho người lao động chính là đầu tư cho tương lai của doanh nghiệp”, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Ban tổ chức tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động. Ảnh: Hà Quân

Thông qua chương trình, tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, vừa đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vừa thúc đẩy đối thoại, thương lượng, giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; phát động phong trào thi đua, khơi dậy sáng kiến, sáng tạo, góp phần nâng cao năng suất lao động.

Hội nghị cũng gửi đi thông điệp: Tôn trọng người lao động, bảo đảm việc làm, thực hiện đúng các cam kết, xây dựng đối thoại thực chất và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn hoạt động không chỉ tạo nên môi trường lao động tiến bộ, mà còn góp phần xây dựng niềm tin, thương hiệu và nền tảng phát triển bền vững của doanh nghiệp.