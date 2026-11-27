Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, dân số là nguồn lực quan trọng, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của phát triển kinh tế - xã hội. Với khoảng 4,8 tỷ người, chiếm gần 58,7% dân số thế giới, châu Á đang trải qua quá trình chuyển đổi nhân khẩu học sâu sắc. Mức sinh của khu vực đã giảm từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn khoảng 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đối mặt với mức sinh thấp kéo dài, già hóa và suy giảm dân số, trong khi một số nước khác vẫn ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Theo Bộ trưởng, không có mô hình chính sách chung cho mọi quốc gia; mỗi nước cần căn cứ vào điều kiện của mình để xây dựng chính sách phù hợp, có tầm nhìn dài hạn.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại Hội nghị

Với quy mô 103 triệu người, Việt Nam đứng thứ 3 Đông Nam Á, thứ 8 châu Á và thứ 16 thế giới. Qua 65 năm thực hiện công tác dân số, Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế từ năm 2006. Tuy vậy, mức sinh hiện có xu hướng giảm, còn khoảng 1,93 con/phụ nữ; già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi đất nước vẫn đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng; cùng với đó là mất cân bằng giới tính khi sinh và những bất cập trong phân bố dân cư.

Để ứng phó, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số. Kết luận số 149-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục khẳng định quyết tâm chính trị đó. Đặc biệt, Luật Dân số số 113/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025 đã tạo cơ sở pháp lý cho giai đoạn phát triển mới của công tác dân số.

"Chúng tôi nhận thức rằng, đầu tư cho công tác dân số chính là đầu tư cho tương lai của đất nước", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh. Bộ trưởng cho rằng chính sách dân số phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, gắn với chính sách y tế, giáo dục, lao động, việc làm và an sinh xã hội.

Phân tích nguyên nhân khiến mức sinh nhiều nước duy trì dưới mức thay thế, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho biết có 11 nguyên nhân trực tiếp đã được nhận diện. Trong đó, nổi bật là chi phí sinh hoạt cao, thời gian làm việc kéo dài, thiếu trường mầm non công lập, bất bình đẳng giới, việc làm thiếu ổn định, xu hướng kết hôn và sinh con muộn. Dù chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia thu nhập cao và 20 quốc gia thu nhập trung bình, chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu, vẫn chưa đưa được mức sinh trở lại mức thay thế.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, gốc rễ của vấn đề là việc bảo đảm đủ số người trong độ tuổi sinh sản chưa được coi là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững; trách nhiệm của Chính phủ và doanh nghiệp chưa được nhấn mạnh đúng mức. Người lao động hưởng dưới 150% mức lương tối thiểu chưa đủ thu nhập để lo cho gia đình bốn người. Vì vậy, bài toán mức sinh thấp không thể giải quyết chỉ bằng vận động hay hỗ trợ khi trẻ chào đời, mà cần bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập đủ sống và dịch vụ chăm sóc trẻ em với chi phí hợp lý. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân kiến nghị mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm để xây dựng chính sách ứng phó sớm.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan kỳ vọng Hội nghị sẽ làm rõ năm nhóm vấn đề. Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu, dự báo xu hướng biến đổi nhân khẩu học. Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm khai thác cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số và bảo đảm an sinh xã hội. Thứ ba, thúc đẩy cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm. Thứ tư, gắn kết nghiên cứu khoa học với hoạch định chính sách. Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế nhằm thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững, với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong bốn ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận tại các phiên toàn thể và phiên song song về mức sinh, sức khỏe sinh sản, già hóa dân số, di cư, lao động, thống kê dân số và mối quan hệ giữa dân số với tăng trưởng kinh tế, an sinh xã hội, môi trường.