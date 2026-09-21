Đầu tư cho công tác thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Sáng 21-9, tại trụ sở Bộ Tư pháp diễn ra hội thảo khoa học cấp quốc gia “Những giải pháp tạo đột phá nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, thúc đẩy việc xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật”.

Tham dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quy định pháp luật ngay từ gốc. Mỗi chính sách phải rõ mục tiêu, khả thi, được tính toán đầy đủ điều kiện bảo đảm về nhân lực, kinh phí, hạ tầng ngay từ quá trình xây dựng. Đồng thời, cần gắn kết chặt chẽ xây dựng và thi hành pháp luật, lấy kết quả thực thi làm dữ liệu đầu vào để kiểm chứng chất lượng, tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu lấy dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo (AI) làm nền tảng đột phá; đẩy mạnh số hóa, đồng bộ toàn bộ “vòng đời văn bản quy phạm pháp luật”, bảo đảm dữ liệu kết nối, liên thông, khắc phục sự phân tán giữa khâu xây dựng và thực thi. Kết quả đo lường thi hành pháp luật phải là căn cứ xác định trách nhiệm, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện và loại bỏ quy định không phù hợp.

Theo Phó Thủ tướng, phải chuyển mạnh từ yêu cầu người dân, doanh nghiệp “phải tuân thủ” sang tạo môi trường để “dễ làm đúng”, “muốn làm đúng” và hình thành thói quen tự giác tuân thủ pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Ảnh: CẨM HÀ

Trình bày báo cáo dẫn đề, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có quy mô lớn, với 45.793 văn bản còn và sẽ có hiệu lực, nhưng công tác tổ chức thi hành vẫn là khâu yếu.

Dẫn lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc thực thi nhiệm vụ, tổ chức triển khai đang là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, Bộ trưởng đề nghị hội thảo tập trung phân tích, kiến nghị giải pháp tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; hoàn thiện hệ thống pháp luật tinh gọn, đồng bộ; thiết lập cơ chế phản ứng chính sách chủ động; chấm dứt tình trạng chậm, nợ văn bản quy định chi tiết.

Đại biểu dự hội thảo. Ảnh: CẨM HÀ

Bộ trưởng Hoàng Thanh Tùng đề nghị chuyển từ quản trị dựa trên quy trình, kế hoạch hành chính sang quản trị thực thi dựa trên dữ liệu, kết quả đầu ra và trách nhiệm giải trình; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành và chủ tịch UBND cấp tỉnh. Cùng với đó, ứng dụng công nghệ số, AI để đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng tương tác hai chiều.

Bộ trưởng nhấn mạnh nguyên tắc đầu tư cho công tác thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển; cần rà soát, quy định đầy đủ kinh phí, hạ tầng kỹ thuật và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ trực tiếp thi hành.

Kết quả hội thảo sẽ phục vụ xây dựng báo cáo chuyên đề của Đảng ủy Bộ Tư pháp trình Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo cho các bộ, ngành, địa phương.