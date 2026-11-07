Đầu tư cho công nghệ nâng tầm đặc sản miệt rừng Cà Mau

Đầu tư dây chuyền làm bánh phồng tôm tại doanh nghiệp Vĩnh Hòa Phát, xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau. (ảnh HỮU TÙNG).

Từ lâu, bánh phồng tôm miệt rừng ngập mặn Năm Căn (tỉnh Cà Mau) nổi tiếng bởi độ giòn xốp và đậm đà hương vị tôm tự nhiên.

Tuy nhiên, việc sản xuất theo phương pháp phơi nắng thủ công truyền thống trước đây phụ thuộc nặng nề vào thời tiết, năng suất không ổn định và tốn nhiều nhân công.

Công nhân tại doanh nghiệp Vĩnh Hòa Phát vận hành máy cuốn và tráng dải bánh phồng tôm trong môi trường sản xuất hiện đại. (ảnh HỮU TÙNG).

Để cải thiện tình hình, góp phần đưa đặc sản địa phương vươn xa, các cơ sở sản xuất và hợp tác xã tại Năm Căn đã mạnh dạn đổi mới, đưa dây chuyền khoa học công nghệ hiện đại vào toàn bộ quy trình vận hành.

Ông Mai Sáu (bên phải), người tạo nên thương hiệu bánh phồng tôm Vĩnh Hòa Phát đi đầu trên địa bàn xã Năm Căn trong việc ứng dụng máy móc, công nghệ để sản xuất bánh phồng tôm. (ảnh HỮU TÙNG).

Hệ thống khay và xe đẩy sấy chuyên dụng giúp bánh phồng tôm đạt độ ẩm tiêu chuẩn mà không phụ thuộc vào thời tiết. (ảnh HỮU TÙNG).

Hệ thống máy móc chuyên dụng từ khâu quết bột, tráng hấp liên tục, sấy nhiệt khép kín cho đến cắt thái tự động và đóng gói đã thay thế hoàn toàn nhiều công đoạn thủ công trước đây.

Bánh phồng tôm được cắt lát tự động bằng máy với kích thước đồng đều và chuẩn xác. (ảnh HỮU TÙNG).

Việc cơ giới hóa không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn tăng gấp nhiều lần năng suất, chủ động sản xuất quanh năm bất chấp thời tiết bất lợi. Đáng chú ý là việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm bằng thiết bị công nghệ giúp dải bột chín đều, giữ trọn màu sắc tự nhiên cùng hương vị thơm ngon đặc trưng của tôm tươi.

Nhờ có dây chuyền hiện đại, doanh nghiệp Vĩnh Hòa Phát sản xuất 1 tấn/ngày và cung ứng cho thị trường nước ngoài mỗi tháng khoảng 4 tấn hàng. (ảnh HỮU TÙNG).

Quy trình sản xuất khép kín còn bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự chủ động về nguồn cung và chuẩn hóa chất lượng là tiền đề vững chắc để bánh phồng tôm Năm Căn khẳng định thương hiệu OCOP, rộng đường tiến vào các hệ thống siêu thị lớn và vươn tầm xuất khẩu ra thị trường quốc tế.