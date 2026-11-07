Đầu tư cho công nghệ nâng tầm đặc sản miệt rừng Cà Mau
Vẫn giữ trọn vị ngọt đậm đà của tôm đất tự nhiên, nhưng bánh phồng tôm miệt rừng ngập mặn Cà Mau nay đã mang vóc dáng mới. Nhờ mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại, người dân Đất Mũi-Cà Mau đã chủ động sản xuất quanh năm, nâng tầm thương hiệu đặc sản OCOP.
Từ lâu, bánh phồng tôm miệt rừng ngập mặn Năm Căn (tỉnh Cà Mau) nổi tiếng bởi độ giòn xốp và đậm đà hương vị tôm tự nhiên.
Tuy nhiên, việc sản xuất theo phương pháp phơi nắng thủ công truyền thống trước đây phụ thuộc nặng nề vào thời tiết, năng suất không ổn định và tốn nhiều nhân công.
Để cải thiện tình hình, góp phần đưa đặc sản địa phương vươn xa, các cơ sở sản xuất và hợp tác xã tại Năm Căn đã mạnh dạn đổi mới, đưa dây chuyền khoa học công nghệ hiện đại vào toàn bộ quy trình vận hành.
Hệ thống máy móc chuyên dụng từ khâu quết bột, tráng hấp liên tục, sấy nhiệt khép kín cho đến cắt thái tự động và đóng gói đã thay thế hoàn toàn nhiều công đoạn thủ công trước đây.
Việc cơ giới hóa không chỉ giúp giải phóng sức lao động mà còn tăng gấp nhiều lần năng suất, chủ động sản xuất quanh năm bất chấp thời tiết bất lợi. Đáng chú ý là việc kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm bằng thiết bị công nghệ giúp dải bột chín đều, giữ trọn màu sắc tự nhiên cùng hương vị thơm ngon đặc trưng của tôm tươi.
Quy trình sản xuất khép kín còn bảo đảm tuyệt đối các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Sự chủ động về nguồn cung và chuẩn hóa chất lượng là tiền đề vững chắc để bánh phồng tôm Năm Căn khẳng định thương hiệu OCOP, rộng đường tiến vào các hệ thống siêu thị lớn và vươn tầm xuất khẩu ra thị trường quốc tế.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/dau-tu-cho-cong-nghe-nang-tam-dac-san-miet-rung-ca-mau-post1000904.html