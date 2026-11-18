Khi tham gia triển khai các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Gelex, chị Nguyễn Thu Hằng, Phó phòng kế toán, ban tài chính - kế toán, có dịp nhìn công việc của mình từ góc độ người sử dụng báo cáo. Với người làm kế toán, một con số cần được ghi nhận đúng. Với người đọc báo cáo, điều họ còn cần hiểu là con số ấy phản ánh điều gì về hoạt động của doanh nghiệp và được xác định trên cơ sở nào.

Chị Nguyễn Thu Hằng, Phó phòng kế toán, ban tài chính - kế toán Tập đoàn Gelex.

Năm thứ hai, Gelex công bố BCTC IFRS, trong khi quy định ở mức khuyến khích, chưa bắt buộc triển khai. “Việc tham gia triển khai IFRS giúp tôi có cơ hội tiếp cận những kiến thức chuyên môn mới, đồng thời hiểu sâu hơn về yêu cầu quản trị và tính minh bạch trong báo cáo tài chính, chị Hằng cho biết.

Từ một nhiệm vụ chuyên môn, chị Hằng hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa cách ghi nhận và trình bày thông tin tài chính với yêu cầu quản trị của doanh nghiệp. Đó là một cách phát triển năng lực từ chính những công việc mà chiến lược đặt ra.

Chuẩn bị đội ngũ để thực thi chiến lược

Với một tập đoàn đầu tư như Gelex, triển khai chiến lược đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo và quản lý cùng hiểu những ưu tiên chung và biết cách vận dụng vào từng đơn vị. Lãnh đạo xác lập hướng đi và tạo điều kiện thực hiện. Đội ngũ quản lý chuyển định hướng ấy thành mục tiêu cụ thể, tổ chức công việc và dẫn dắt nhân viên tạo kết quả.

Future Makers giúp đội ngũ Lãnh đạo Gelex tiếp cận với các tri thức quản trị tiên tiến hàng đầu khu vực và thế giới.

Năm 2026, Gelex triển khai hai chương trình “Future Makers” và “Gelex Managers”, hướng đến những yêu cầu phát triển khác nhau của đội ngũ lãnh đạo và quản lý. Điểm chung là giúp người học kết nối kiến thức quản trị với những vấn đề thực tế tại đơn vị, từ xác định ưu tiên, tổ chức nguồn lực đến dẫn dắt đội ngũ thực hiện mục tiêu.

“Future Makers” 2026, do NUS Business School thiết kế riêng cho Gelex, tập trung phát triển tư duy lãnh đạo và khả năng dẫn dắt thay đổi. Gelex Managers hướng đến đội ngũ quản lý cấp trung, với những nội dung sát công việc như xác định ưu tiên, giải quyết vấn đề và tổ chức đội ngũ.

Trước đó, năm 2025, Gelex triển khai 849 khóa học với hơn 86.000 giờ đào tạo, khoảng 17.000 lượt học viên và tổng kinh phí trên 27 tỷ đồng. Để nguồn lực ấy phát huy giá trị, việc lựa chọn nội dung đào tạo cần bắt đầu từ yêu cầu thực tế của từng nhóm nhân sự và những việc họ cần làm tốt hơn.

Tạo cơ hội phát triển trong công việc

Một phần quan trọng của đầu tư cho con người nằm ở những cơ hội doanh nghiệp có thể trao. Khi được tham gia một dự án mới, đề xuất phương án và chịu trách nhiệm về phần việc của mình, nhân sự có điều kiện rèn những năng lực mà công việc quen thuộc ít đòi hỏi.

Với anh Nguyễn Việt Anh, Phó giám đốc ban quản lý dự án tập đoàn, cơ hội tiếp cận những lĩnh vực mới giúp anh mở rộng góc nhìn và rèn khả năng phối hợp, giải quyết vấn đề. Trải nghiệm của anh cho thấy một hướng phát triển khác với trường hợp triển khai Báo cáo tài chính IFRS của chị Hằng. Một người đi sâu vào yêu cầu quản trị trong lĩnh vực chuyên môn của mình, người kia học cách kết nối nhiều chuyên môn để xử lý công việc dự án.

“Qua học tập và trải nghiệm thực tế, tôi nhận ra, bên cạnh việc học từ những Chương trình đào tạo được thiết kế bài bản, chất lượng, việc trực tiếp có những cơ hội được trực tiếp tham gia và trưởng thành chính là những nhiệm vụ mà tôi được giao. Tại GELEX, chúng tôi được trao quyền để thử cách làm mới, nhận phản hồi và điều chỉnh nếu kết quả chưa đạt yêu cầu. Việc ghi nhận cụ thể những tiến bộ trong quá trình đó cũng giúp mỗi người thấy nỗ lực của mình có ý nghĩa và có thêm động lực nhận trách nhiệm lớn hơn”, anh Nguyễn Việt Anh cho biết.

Chủ động học từ những việc đang làm

Theo định hướng 70 - 20 - 10, Gelex kết hợp đào tạo chính thức với việc học từ đồng nghiệp, người quản lý và trải nghiệm thực tế. Kiến thức được tiếp nối bằng cơ hội vận dụng, phản hồi và điều chỉnh trong công việc hằng ngày. Chẳng hạn, sau khi học về giao việc, một quản lý có thể thử làm rõ kết quả cần đạt và phạm vi quyết định của nhân viên, rồi dựa vào phản hồi của đội ngũ để điều chỉnh cách giao việc.

Gelex từng bước xây dựng nền tảng vững chắc thông qua học tập liên tục, tạo điều kiện để mỗi cá nhân trưởng thành và đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu chung.

Với chị Vũ Tuyết Loan, văn phòng tập đoàn, việc học thường bắt đầu khi gặp một vấn đề mới. “Với tôi, học phải bắt đầu từ sự chủ động. Tôi thường chủ động trao đổi với đồng nghiệp, quan sát cách mọi người xử lý công việc rồi thử áp dụng vào phần việc của mình. Học để phục vụ công việc và tổ chức, nhưng người hưởng lợi lâu dài nhất vẫn là chính mình”, chị Loan nói.

Tại Gelex, lãnh đạo cam kết đầu tư không giới hạn cho đào tạo và phát triển con người.

Về việc đầu tư cho phát triển đội ngũ, chị Mai Thị Minh Thu - thành viên ban điều hành, Giám đốc nhân sự Tập đoàn Gelex cho rằng, được bồi dưỡng và thử sức là một quyền lợi phát triển tại Gelex. “Tại Gelex, chúng tôi đầu tư cho con người bằng các chương trình đào tạo, sự đồng hành của người quản lý và cơ hội đảm nhận những nhiệm vụ mới. Mỗi cá nhân cũng cần chủ động học hỏi, vận dụng và chịu trách nhiệm với công việc được giao. Khi nhân sự có thể đảm đương những yêu cầu lớn hơn, họ có thêm cơ hội phát triển và tập đoàn có đội ngũ vững vàng hơn để thực hiện chiến lược”.