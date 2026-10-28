Đầu tư cho CEO - nâng sức cạnh tranh doanh nghiệp

Các diễn giả tham gia Diễn đàn Khởi nghiệp Quốc gia - Thanh Hóa 2026.

Tại lớp học của Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa, các chủ DN, thành viên các hiệp hội DN trên địa bàn tỉnh được trực tiếp “khám bệnh” cho chính DN của mình. Cùng với đó, DN được trang bị, đào tạo hệ thống các kiến thức điều hành, từ lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra, cải tiến đến phân quyền, kiểm soát công việc.

Ông Trịnh Đăng Luật, Giám đốc Công ty CP Sản xuất và Thương mại Ngôi Sao Việt, phường Đông Sơn, cho biết: “DN nhỏ như chúng tôi phần lớn khởi nghiệp đi lên từ nghề nên thường gặp khó khăn trong thiết lập mô hình quản trị và xây dựng chiến lược phát triển. Việc tham gia các khóa đào tạo giúp chủ DN từng bước hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao tính chủ động của đội ngũ nhân sự, hình thành phương pháp làm việc có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng hơn. Đặc biệt, chúng tôi có cơ hội nhìn nhận lại phương thức điều hành, nhận diện bất cập và tìm giải pháp cải thiện”.

Không chỉ quản trị sản xuất, việc đáp ứng, tuân thủ những quy định pháp lý mới, phương pháp quản lý mới cũng đang đặt ra nhiều thách thức đối với DN nhỏ. Ông Nguyễn Thế Quyền, Chủ tịch Hội DN phường Hạc Thành thẳng thắn nhìn nhận: “Thực tế, kiến thức pháp luật, thuế và kế toán của một bộ phận chủ DN còn hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình điều hành. Chúng tôi đã và đang vận động hội viên chủ động học tập, cập nhật kiến thức, thay đổi phương thức quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển mới ngày càng minh bạch hơn”.

Theo các chuyên gia, quá trình nâng cấp năng lực quản trị cần bắt đầu từ những nền tảng cơ bản như chuẩn hóa hệ thống tài chính - kế toán, xây dựng quy chế nội bộ, quy trình vận hành và cơ chế kiểm soát. Cùng với đó là ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành hệ thống quản trị có khả năng vận hành chủ động, thay vì phụ thuộc quá lớn vào người đứng đầu.

Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Nghĩa truyền đạt kiến thức quản trị vốn, chi phí vốn đối với kế hoạch đầu tư, kinh doanh.

“Các nhà sáng lập DN cần phát huy tinh thần học tập liên tục, suốt đời, trang bị kiến thức quản trị bài bản và lấy tuân thủ pháp luật làm nền tảng ngay từ khi khởi nghiệp. Hiện nay, kinh nghiệm truyền lại giữa các thế hệ doanh nhân trong nước còn hạn chế, tuy nhiên các chương trình đào tạo khởi nghiệp đã và đang được Chính phủ quan tâm hoạch định. Đây là cơ hội để các DN tiếp cận và hoàn thiện mô hình”, TS Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp quốc gia chia sẻ.

Nhằm phát triển đội ngũ doanh nhân đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030. Ngày 30/9/2026, Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn cơ chế thực hiện, tạo cơ sở triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản trị DN. Chương trình được thiết kế với nhiều phương thức đào tạo linh hoạt như cấp phiếu học bổng, tổ chức các khóa đào tạo tập trung, trực tuyến, chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab), chương trình sẵn sàng CEO và các hoạt động kết nối, chia sẻ kinh nghiệm. Nguồn kinh phí thực hiện được huy động từ ngân sách nhà nước, nguồn đóng góp, tài trợ hợp pháp của DN, tổ chức, cá nhân và các chương trình, đề án phù hợp.

Đối với Thanh Hóa, nơi DN nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng cao, chương trình mở ra cơ hội thiết thực để bổ sung những kiến thức, kỹ năng quản trị còn thiếu. Đặc biệt, với các DN đang chuyển đổi từ mô hình kinh doanh gia đình sang tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, nhu cầu đào tạo về chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, quản lý rủi ro và chuyển đổi số là rất lớn. Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, vấn đề không chỉ nằm ở số lượng giám đốc điều hành được tham gia đào tạo mà còn ở khả năng ứng dụng kiến thức sau khóa học vào thực tiễn. Bởi, một chương trình chỉ thực sự có giá trị khi giúp DN giải quyết những vấn đề cụ thể trong vận hành, nâng cao năng suất, kiểm soát chi phí, cải thiện chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Ông Lê Viết Dương, Tổng Giám đốc Trường Doanh nhân PDCA Thanh Hóa, cho rằng: “Thanh Hóa đang có nhiều cơ hội phát triển, song để DN địa phương tận dụng được những cơ hội đó, yếu tố quyết định chính là chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó, việc nâng cao năng lực quản trị, điều hành và xây dựng những CEO chuyên nghiệp là yêu cầu cấp thiết, giúp DN điều hành hiệu quả; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thị trường và khai thác hiệu quả những lợi thế của tỉnh”.