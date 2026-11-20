Nâng tốc độ khai thác, điều chỉnh thời gian hoàn thành đến 2030

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM.

Một nút giao kết nối đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành (Ảnh: Chinhphu.vn)

Theo quyết định, dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 được điều chỉnh quy mô từ đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80km/h thành đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế.

Cùng đó, cầu Nhơn Trạch được đầu tư bổ sung đơn nguyên thứ 2 (cầu Nhơn Trạch 2), đường đầu cầu và các hạng mục phục vụ khai thác. Tổng chiều dài phạm vi bổ sung cầu và đường đầu cầu là gần 3,5km. Trong đó, cầu chính dài hơn 2.000m.

Cầu Nhơn Trạch 2 được đầu tư bên cạnh cầu Nhơn Trạch hiện hữu, khoảng cách giữa hai cầu từ 2 - 6m, bề rộng cầu 19,75m. Phần đường đầu cầu kết nối với nền, mặt đường giai đoạn 1, đường song hành. Mỗi đơn nguyên cầu bố trí một chiều xe chạy cho 2 làn cao tốc (có làn dừng khẩn cấp) và 2 làn hỗn hợp.

Trong phạm vi mở rộng (cầu Nhơn Trạch 2 và đường đầu cầu) sẽ bổ sung hệ thống truyền dẫn cùng các thiết bị công nghệ, bao gồm: hệ thống camera giám sát, hệ thống phát hiện xe, hệ thống biển báo thông tin điện tử, mạng truyền cáp quang... bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn tuyến Vành đai 3; Bổ sung hệ thống thiết bị, công nghệ cho trạm thu phí trên đường dẫn vào nút giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây; Bố trí công trình kiểm soát tải trọng xe độc lập trên phần nền đường song hành phải để kiểm soát dòng xe quá tải từ đường song hành phía Đồng Nai vào cao tốc.

Với phương án trên, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh là hơn 7.900 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư hơn 6.955 tỷ đồng theo phương án phê duyệt ban đầu.

Cơ cấu nguồn vốn bao gồm vốn vay ODA của EDCF hơn 5.187 tỷ đồng (khoảng hơn 213 triệu USD) sử dụng để thanh toán chi phí xây dựng, thiết bị, chi phí tư vấn nước ngoài (không bao gồm thuế VAT), dự phòng phần vốn ODA.

Vốn đối ứng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng, được sử dụng để thanh toán thuế VAT (phần chi phí xây dựng, thiết bị; chi phí tư vấn nước ngoài), chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn trong nước, chi phí khác... theo các quy định hiện hành, chi phí giải phóng mặt bằng, dự phòng phần vốn đối ứng.

Thời gian hoàn thành dự án được điều chỉnh đến năm 2030.

Xác định rõ phương án kết nối, bảo đảm đồng bộ, tránh lãng phí

Bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, giao nộp hồ sơ và tài liệu cần thiết theo quy định cho các cơ quan có liên quan, lưu trữ tuân thủ quy định hiện hành.

Trong bước tiếp theo sau khi khảo sát đầy đủ điều kiện địa hình, địa chất, thủy văn... theo quy định.

Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra và các bên có liên quan căn cứ số liệu khảo sát, tiêu chuẩn áp dụng cho dự án, tính chất kỹ thuật của công trình để tiếp tục kiểm tra, rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng, phân tích, tính toán để lựa chọn giải pháp thiết kế phù hợp, đảm bảo kinh tế - kỹ thuật, ổn định công trình lâu dài, phát huy hiệu quả đầu tư.

Phương án kết nối và tổ chức giao thông giữa các dự án thành phần của đường Vành đai 3 và tại nút giao đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây cũng cần được nghiên cứu, xác định rõ trong giai đoạn hiện tại và giai đoạn hoàn chỉnh theo quy hoạch, bảo đảm kết nối thuận tiện, đồng bộ, tránh đầu tư lãng phí.

"Các đơn vị cũng phải nghiên cứu giải pháp thiết kế mở rộng nền, mặt đường đảm bảo đồng bộ tại các vị trí tiếp giáp với nền, mặt đường giai đoạn 1, không gây lún lệch, nứt dọc giữa nền đường cũ và phần mở rộng; Tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung tiêu chuẩn (nếu có) vào danh mục tiêu chuẩn áp dụng cho dự án làm cơ sở thiết kế, thi công, nghiệm thu... các hạng mục công trình tuân thủ quy định; Xây dựng, đăng ký nhu cầu vốn hàng năm đảm bảo cân đối, bố trí đủ vốn để tổ chức thực hiện dự án…", Bộ Xây dựng yêu cầu.

Dự án thành phần 1A của dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 TP.HCM dài hơn 8km. Điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B thuộc địa phận huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (Km 5+000), nay thuộc phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai). Điểm cuối kết nối với dự án thành phần 1 tại Km 13+140 thuộc địa phận TP.HCM. Tuyến được đưa vào khai thác từ tháng 8/2025 với quy mô 4 làn xe, đạt tiêu chuẩn tương đương đường cấp III đồng bằng. Theo phương án được duyệt ban đầu, công trình có tổng mức đầu tư là hơn 6.955 tỷ đồng. Trong đó, vốn vay ODA của Chính phủ Hàn Quốc là hơn 4.175 tỷ đồng;vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là gần 2.780 tỷ đồng.