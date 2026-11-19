Theo đó, thống nhất thông qua chủ trương đầu tư dự án với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.850 tỷ đồng; bao gồm vốn ngân sách Trung ương 4.278 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 1.572 tỷ đồng. Dự án được thực hiện từ năm 2026-2030.

Dự án nhằm mục tiêu hình thành trục giao thông cao tốc kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc và các khu vực trong tỉnh Phú Thọ, góp phần từng bước hoàn thiện tuyến cao tốc Hà Nội - Phú Thọ - Sơn La - Điện Biên. Đồng thời, góp phần đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng, tăng cường kết nối giữa Phú Thọ, Sơn La và khu vực Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội. Từ đó, góp phần giảm áp lực giao thông trên quốc lộ 6, rút ngắn thời gian đi lại, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics.

Khi tuyến đường được hình thành cũng góp phần tạo điều kiện khai thác tiềm năng du lịch, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tính cơ động và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực.

Về phạm vi đầu tư, dự án có điểm đầu nối tiếp tại Km2+00 (nút giao cầu Hòa Bình 5 và quốc lộ 70B, thuộc địa phận phường Tân Hòa); điểm cuối là Km14+250 (nút giao IC2 dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, thuộc địa bàn xã Đà Bắc). Chiều dài tuyến dự kiến 12,25km.

Về quy mô đầu tư, dự án được thực hiện với quy mô giai đoạn hoàn thiện theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe (Tiêu chuẩn TCVN 5729:2012), vận tốc thiết kế 80 km/h, bảo đảm phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các công trình trên tuyến gồm cầu, hầm, nút giao, đường gom, công trình thoát nước và công trình phục vụ dân sinh; đồng thời, đầu tư đồng bộ hệ thống an toàn giao thông, báo hiệu đường bộ và các hạng mục phụ trợ khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện dự án bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định hiện hành. Quản lý chặt chẽ quy mô, tổng mức đầu tư, nguồn vốn, khả năng cân đối vốn và tiến độ thực hiện. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo không xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực, sai phạm trong quá trình thực hiện dự án.