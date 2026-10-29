Đầu tư Bắc Âu vào Việt Nam: Chuyển từ dòng vốn sang năng lực phát triển

Ngày 29/10, Hiệp hội Doanh nghiệp Bắc Âu tại Việt Nam (NordCham Việt Nam) tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”. Diễn đàn quy tụ hơn 100 lãnh đạo cấp cao đến từ các cơ quan chính phủ, cơ quan ngoại giao và cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Diễn đàn được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, với sự phối hợp của các đại sứ quán Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển tại Việt Nam cùng các cơ quan, tổ chức liên quan. Chương trình hướng tới tăng cường kết nối quốc tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế và tìm kiếm giải pháp chuyển các định hướng hợp tác thành dự án, cơ hội kinh doanh cụ thể.

Quang cảnh Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 với chủ đề “Thập kỷ tăng trưởng mới: Phát huy tiềm năng Việt Nam và thế mạnh Bắc Âu”.

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy hợp tác từ cam kết đến dự án cụ thể

Phát biểu tại diễn đàn, ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, nhấn mạnh vai trò của công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh trong việc định hình lợi thế cạnh tranh, phương thức sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo ông Bùi Minh Thạnh, các quốc gia Bắc Âu có thế mạnh về khoa học - công nghệ, quản trị hiện đại, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Trong khi đó, Việt Nam có lợi thế về thị trường, năng lực sản xuất, nguồn nhân lực năng động và khát vọng phát triển. Việc kết nối những thế mạnh này có thể tạo ra động lực tăng trưởng, chuỗi giá trị và cơ hội hợp tác mới.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại diễn đàn.

Đối với TP. Hồ Chí Minh, sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố có không gian phát triển hơn 6.772 km², dân số trên 14 triệu người, cùng lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển, logistics và kinh tế biển. Thành phố xác định định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển xanh và bền vững, đồng thời tăng cường kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh nêu ba định hướng hợp tác với các đối tác khu vực Bắc Âu: chuyển từ hợp tác thương mại và đầu tư sang cùng kiến tạo năng lực phát triển; lấy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm động lực lâu dài; chuyển từ đối thoại, cam kết sang các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Các đại biểu trong nước và quốc tế dự diễn đàn.

Các lĩnh vực được thành phố ưu tiên thúc đẩy gồm năng lượng sạch, giao thông bền vững, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp công nghệ cao, giải pháp môi trường và đô thị thông minh. Thành phố cũng cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản trị, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, thành công của diễn đàn không chỉ được đo bằng số lượng cuộc gặp gỡ hay thỏa thuận được ký kết, mà còn ở những dự án được triển khai, công nghệ được chuyển giao, doanh nghiệp cùng trưởng thành và giá trị bền vững được tạo ra cho xã hội.

Hướng tới dòng vốn đầu tư dài hạn

Quan hệ Việt Nam - Bắc Âu đang có thêm những điều kiện thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế. Trên nền tảng quan hệ song phương ngày càng phát triển, hai bên có cơ hội tăng cường kết nối trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, sản xuất và chuyển giao công nghệ.

Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam.

Theo NordCham Việt Nam, những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác gồm năng lượng xanh, sản xuất, trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa, chăm sóc sức khỏe, khoa học sự sống, thực phẩm và nông nghiệp, logistics, hàng hải, hạ tầng bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tuy nhiên, trọng tâm hợp tác không nằm ở việc mở rộng quy mô dòng vốn. Ông Thue Quist Thomasen, Chủ tịch NordCham Việt Nam cho rằng câu hỏi quan trọng trong thập kỷ tới là những khoản đầu tư nào sẽ gắn bó lâu dài, tiếp tục tái đầu tư và góp phần xây dựng năng lực ngay tại Việt Nam.

Các đại biểu giao lưu, kết nối và trao đổi cơ hội hợp tác tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026.

Theo ông, kinh nghiệm đầu tư Bắc Âu tại Việt Nam được hình thành qua nhiều thập kỷ, trong môi trường đòi hỏi doanh nghiệp cạnh tranh bằng năng suất và tiêu chuẩn, thay vì chỉ dựa vào chi phí. Đây cũng là cơ sở để diễn đàn tìm kiếm cách chuyển nền tảng quan hệ chính trị thành những kết quả hợp tác kinh doanh cụ thể.

Bên cạnh dòng vốn từ Bắc Âu vào Việt Nam, diễn đàn cũng đề cập cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Bắc Âu và rộng hơn là thị trường châu Âu. Theo đó, để phát triển tại khu vực này, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chuẩn cao về quy định, phát triển bền vững và nguồn nhân lực, đồng thời tìm kiếm đối tác phù hợp.

Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026, đặt trọng tâm vào việc kết nối tiềm năng và thế mạnh của hai bên, hướng tới các cơ hội hợp tác thực chất trong giai đoạn phát triển tiếp theo.