Phát hành 1.100 tỷ đồng trái phiếu lãi suất 11,5%/năm sau kỳ báo lỗ nửa đầu năm

Công ty cổ phần Đầu tư An Nam (Đầu tư An Nam) vừa gửi báo cáo kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ tới Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Theo thông tin công bố, doanh nghiệp đã phát hành thành công 11.000 trái phiếu mã MIVL12601 vào ngày 13/11/2026. Với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị huy động của lô trái phiếu này đạt 1.100 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, ngày đáo hạn dự kiến là 13/11/2029 và áp dụng mức lãi suất cố định 11,5%/năm.

Dữ liệu từ HNX cho thấy, trước đợt phát hành trên, Đầu tư An Nam còn đang lưu hành lô trái phiếu mã MIVCH2126001. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 1/7/2021 với tổng giá trị ban đầu 300 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 1/7/2026. Doanh nghiệp sau đó đã thực hiện gia hạn kỳ hạn thêm 2 năm, lùi ngày đáo hạn sang 30/6/2028. Sau đợt mua lại trước hạn vào tháng 5/2023, giá trị đang lưu hành của mã MIVCH2126001 hiện còn 150 tỷ đồng. Tính chung cả lô mới phát hành, tổng dư nợ trái phiếu lưu hành của doanh nghiệp đạt 1.250 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh gần nhất, trong nửa đầu năm 2026, Đầu tư An Nam ghi nhận khoản lỗ sau thuế 1,2 tỷ đồng, suy giảm mạnh so với mức lãi 11,3 tỷ đồng đạt được ở kỳ báo cáo trước đó. Khoản lỗ phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2026 đã xóa sạch toàn bộ phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô vốn chủ sở hữu của Đầu tư An Nam tăng mạnh lên mức gần 494 tỷ đồng nhờ quá trình tăng vốn điều lệ trước đó. Ở phía nguồn vốn vay, tổng nợ phải trả giảm 90 tỷ đồng xuống còn 203 tỷ đồng, kéo hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 1,21 lần về mức 0,41 lần. Trong cơ cấu nợ tại cuối quý II/2026, nợ phải trả khác giảm còn hơn 53 tỷ đồng, nợ trái phiếu duy trì ở mức 150 tỷ đồng và doanh nghiệp không phát sinh dư nợ vay ngân hàng.

Lịch sử tăng vốn, đổi tên và mối liên hệ nhân sự với MHC

Về hồ sơ pháp lý của tổ chức phát hành, Đầu tư An Nam được thành lập vào năm 2015 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Đầu tư Marina. Khi mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 120 tỷ đồng, trong đó Công ty cổ phần MHC (mã chứng khoán MHC, sàn HoSE) nắm giữ tỷ lệ chi phối 99% vốn, còn ông Đỗ Hồng Thái sở hữu 1% vốn và đảm nhiệm vị trí Giám đốc.

Pháp nhân này đăng ký ngành nghề kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa. Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tại số 52 Phố Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội, trùng địa chỉ trụ sở với Công ty cổ phần MHC.

Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp đã nhiều lần điều chỉnh quy mô vốn và thay đổi tên gọi. Đến tháng 7/2020, Công ty TNHH Đầu tư Marina đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư MHC, đồng thời nâng vốn điều lệ lên 198 tỷ đồng. Tiếp đó, vào tháng 10/2025, công ty thực hiện tăng vốn điều lệ lên mức 495 tỷ đồng.

Đến tháng 5/2026, Công ty cổ phần MHC thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu tại Đầu tư MHC. Theo dữ liệu cập nhật vào tháng 8/2026, doanh nghiệp tiếp tục đổi tên thành Công ty cổ phần Đầu tư An Nam. Dù MHC đã thoái vốn, giữa hai doanh nghiệp vẫn duy trì mối liên hệ ở cấp điều hành khi ông Phạm Bá Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị MHC, hiện đồng thời giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Đầu tư An Nam.