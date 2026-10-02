Đầu tư AI toàn cầu vượt 1.000 tỷ USD, chưa có dấu hiệu chậm lại

Dù tranh luận về việc giảm tốc phát triển AI đang gia tăng, các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng hạ tầng AI cho biết nhu cầu chip, linh kiện và thiết bị trung tâm dữ liệu vẫn tăng mạnh, trong khi nguồn cung chưa đáp ứng đủ.

TỔNG ĐẦU TƯ TOÀN CẦU CHO AI SẼ VƯỢT 1.000 TỶ USD NĂM 2026

Tại AI Infra Summit tổ chức ở Santa Clara, California vào giữa tháng 9, hàng nghìn doanh nghiệp từ nhà sản xuất chip, thiết bị làm mát đến nhà vận hành trung tâm dữ liệu tiếp tục ghi nhận nhu cầu cao.

Sự kiện diễn ra chỉ vài ngày sau khi CEO Anthropic Dario Amodei kêu gọi giảm tốc phát triển AI tiên tiến vì lo ngại công nghệ này có thể trở nên quá mạnh và khó kiểm soát. CEO OpenAI Sam Altman và Elon Musk cũng lên tiếng ủng hộ việc thận trọng hơn với tốc độ phát triển AI.

Tuy nhiên, các nhà cung cấp hạ tầng cho biết hoạt động đầu tư chưa có dấu hiệu chững lại. Goldman Sachs Research dự báo tổng đầu tư toàn cầu cho AI sẽ vượt 1.000 tỷ USD trong năm 2026. Bain ước tính đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu toàn cầu có thể đạt 5.000-6.500 tỷ USD vào năm 2030.

Vivek Arya, chuyên gia phân tích bán dẫn tại Bank of America, nhận định đầu tư vào hạ tầng AI và mở rộng công suất “không có dấu hiệu chậm lại”.

“AI chậm lại ư? Chúng tôi đang bận rộn hơn bao giờ hết”, Zach Shen, Tổng giám đốc Hangzhou Shenshi Energy Conservation Technology, doanh nghiệp sản xuất thiết bị làm mát trung tâm dữ liệu của Trung Quốc, nói.

CHUỖI CUNG ỨNG VẪN THIẾU CHIP, LINH KIỆN

Nhiều doanh nghiệp tại hội nghị cho biết nhu cầu vẫn vượt nguồn cung, đặc biệt đối với các sản phẩm phục vụ đào tạo và suy luận AI.

Sandeep Mehndiratta, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách quan hệ đối tác AI tại Synopsys, cho biết “nhu cầu thực sự đang hiện hữu”, trong khi thị trường đang thiếu nguồn cung cho cả đào tạo và suy luận AI.

ASRock Industrial, doanh nghiệp cung cấp nền tảng điện toán biên cho AI, cũng chưa nhận thấy sự chững lại.

“Vấn đề cấp thiết nhất đối với các nhà cung cấp như chúng tôi vẫn là tìm kiếm chip, linh kiện và vật liệu cho khách hàng”, Kenny Chang, Giám đốc vận hành ASRock Industrial, nói.

Một nhà cung cấp linh kiện thụ động cho biết tỷ lệ đơn hàng trên doanh thu đã tăng từ khoảng 1,6 lần vào giữa năm lên hơn 2 lần kể từ tháng 8. Doanh nghiệp dự kiến doanh thu năm 2027 tăng ít nhất 150% nhờ nhu cầu AI, sau khi loại trừ một số đơn hàng đặt trước quá mức và đơn hàng từ Apple.

Sự kiện AI Infra Summit diễn ra tại Thung lũng Silicon trong tháng này đã thu hút khoảng 8.500 người tham dự – gấp hơn hai lần so với năm ngoái – khiến các phòng họp và sảnh sự kiện luôn chật kín người.

Nhà máy của doanh nghiệp hiện vận hành trên 100% công suất thiết kế, với thời gian giao hàng khoảng 16-22 tuần.

“Nếu ai đó muốn giảm đơn hàng, điều chưa xảy ra, những khách hàng khác sẽ lập tức giành lấy công suất”, vị lãnh đạo này nói.

Sidney Lu, Chủ tịch Foxconn Interconnect Technology, cho biết doanh nghiệp đang theo dõi những lời kêu gọi giảm tốc AI. Tuy nhiên, “một lượng vốn đầu tư và tài chính rất lớn đã được triển khai trên toàn cầu”, từ nhà đầu tư, thị trường chứng khoán đến các doanh nghiệp trong ngành.

SỨC ÉP MỚI TỪ AN TOÀN AI VÀ CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

Tranh luận về an toàn AI đang diễn ra song song với những rào cản khác đối với việc mở rộng hạ tầng, trong đó có phản ứng của cộng đồng địa phương tại Mỹ.

Một số khu vực phản đối các dự án trung tâm dữ liệu do lo ngại chi phí điện tăng, tác động đến giá nhà và môi trường.

Khảo sát của Pew Research Center ngày 22/9 cho thấy 54% người Mỹ cho rằng trung tâm dữ liệu chủ yếu gây tác động xấu đến môi trường, tăng từ 39% hồi tháng 1.

Simon Lin, Chủ tịch Wistron, nhà cung cấp máy chủ Nvidia, cho rằng cần theo dõi liệu phản ứng với các trung tâm dữ liệu có trở thành vấn đề trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ hay không.

T.H. Tung, Chủ tịch Pegatron, nhận định việc cộng đồng địa phương phản đối các dự án hạ tầng lớn là điều bình thường. Tuy nhiên, theo ông, xu hướng Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đầu tư vào hạ tầng AI sẽ không thay đổi đáng kể.

Dòng vốn vì thế vẫn tiếp tục chảy vào các nhà máy phục vụ chuỗi cung ứng AI. Tại Singapore, Broadcom vừa mở cơ sở sản xuất trong liên doanh với Toppan, trong khi Vanguard International Semiconductor (VIS), công ty liên kết của TSMC, cũng khai trương một nhà máy chip hợp tác với NXP.

Leuh Fang, Chủ tịch VIS, cho rằng AI cần được quản lý và giám sát chặt chẽ hơn, nhưng nhu cầu đầu tư vẫn rất lớn.

“Vốn, nhân tài và nguồn lực đều đang đổ vào lĩnh vực này. Điều chúng ta cần là những chính sách thận trọng hơn và các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn để đảm bảo AI không phát triển ngoài tầm kiểm soát”, ông nói.

Theo ông Fang, cách tiếp cận thận trọng và chậm hơn đối với phát triển AI không nhất thiết làm suy giảm nhu cầu hạ tầng đang tăng mạnh.