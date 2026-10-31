Đầu tư 90 tỷ đồng rà phá bom mìn tại 6 xã thuộc tỉnh Quảng Trị

Các thành viên đội MAT 19 rà tìm các vật liệu nổ bằng máy chuyên dụng tại vùng cát Hải Lăng. Ảnh tư liệu: Hồ Cầu/TTXVN

Dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm chủ đầu tư. Sáu địa bàn triển khai dự án gồm các xã: Hòa Trạch, Trung Thuần, Nam Trạch, Bến Quan, Vĩnh Thủy và Sen Ngư.

Theo quy mô được phê duyệt, dự án thực hiện rà phá khoảng 2.400 ha đất trên cạn, từ mặt đất tự nhiên xuống độ sâu 0,5 m. Các hạng mục gồm điều tra bổ sung khi cần thiết, khảo sát kỹ thuật, thi công rà phá, thu gom, phân loại, vận chuyển và hủy nổ bom mìn, vật nổ theo quy định. Sau khi hoàn thành, các đơn vị tổ chức nghiệm thu, bàn giao mặt bằng sạch, bảo đảm an toàn trước khi đưa vào sử dụng.

Việc triển khai dự án có ý nghĩa thiết thực đối với tỉnh Quảng Trị, địa phương chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh, nhiều khu vực đất đai vẫn tiềm ẩn bom mìn, vật nổ chưa được phát hiện, xử lý. Những hiểm họa này không chỉ đe dọa tính mạng, sức khỏe người dân mà còn cản trở sản xuất, xây dựng hạ tầng và hạn chế khả năng khai thác hiệu quả quỹ đất.

Để triển khai dự án, UBND tỉnh Quảng Trị giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, quyết định đầu tư. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục về quy hoạch, môi trường, đất đai và giải phóng mặt bằng; quản lý, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tạo hiệu quả, bảo đảm tiến độ và không trùng lặp với các dự án rà phá bom mìn khác đã được phê duyệt…

Dự án rà phá bom mìn, vật nổ tỉnh Quảng Trị được nêu ở trên góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh giai đoạn 2026-2045. Qua đó, từng bước đưa những vùng đất còn tiềm ẩn hiểm họa chiến tranh trở lại trạng thái an toàn, không chỉ bảo vệ cuộc sống người dân mà còn mở rộng dư địa đất đai cho sản xuất, đầu tư và phát triển lâu dài của Quảng Trị.