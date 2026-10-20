Đầu tư 9,5 tỷ đồng phát triển quyền sở hữu trí tuệ

Tạo lập nhãn hiệu chứng nhận tập thể "Mắc ca Lâm Đồng". (Ảnh minh họa)

Các nhiệm vụ tập trung nâng cao hiệu quả tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể. Đồng thời thúc đẩy bảo hộ thương hiệu, nâng cao giá trị và năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

4 nhiệm vụ gồm: “Nâng cao hiệu quả tạo lập, quản lý, khai thác và phát triển các chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể trên địa bàn tỉnh”, thời gian thực hiện 18 tháng và kinh phí tối đa 2 tỷ đồng. Nội dung triển khai gồm rà soát tình trạng pháp lý, phạm vi bảo hộ, chủ thể quản lý và tình hình sử dụng các nhãn hiệu; hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thí điểm 3 mô hình quản lý, kiểm soát và khai thác quyền, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ.

Các sản phẩm "Mắc ca Lâm Đồng"

Nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Lâm Đồng” được thực hiện trong 24 tháng, kinh phí tối đa 2,5 tỷ đồng. Nội dung gồm khảo sát sản xuất, kinh doanh; xây dựng tiêu chí, quy trình kiểm soát chất lượng; hoàn thiện hồ sơ đăng ký bảo hộ, hướng tới thị trường Trung Quốc. Đồng thời, triển khai 5 mô hình quản lý theo tiểu vùng sinh thái, gắn với chuỗi giá trị, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng. Nhiệm vụ xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Bơ Lâm Đồng” thực hiện trong 20 tháng, kinh phí tối đa 1,5 tỷ đồng. Nội dung gồm xác định đặc tính, nguồn gốc địa lý, xây dựng tiêu chí chứng nhận, hoàn thiện hồ sơ bảo hộ và đưa mô hình quản lý vào thực tế, gắn với kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và quảng bá thương hiệu.

Các sản phẩm "Mắc ca Lâm Đồng"

Nhiệm vụ xây dựng, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu “Lâm Đồng - Bản giao hưởng Xanh” thực hiện trong 24 tháng, kinh phí tối đa 3,5 tỷ đồng. Nội dung tập trung đánh giá khả năng bảo hộ, xác định danh mục sản phẩm, dịch vụ, xây dựng hồ sơ đăng ký, hệ thống quản lý và nhận diện thương hiệu. Đẩy mạnh quảng bá du lịch, thí điểm ứng dụng nhận diện, truyền thông và nâng cao năng lực cho các chủ thể liên quan.

Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục nhiệm vụ, tiếp nhận đăng ký đặt hàng và phối hợp triển khai các bước xét duyệt, thẩm định, phê duyệt theo quy định, bảo đảm đúng thẩm quyền, tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp.