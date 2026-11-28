Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn do Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Quy Nhơn đề xuất đầu tư.

Trước đó, ngày 17-10-2026, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 4444/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án. Đến ngày 25-11-2026, UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá sơ bộ năng lực nhà đầu tư. Theo đó, Công ty TNHH Bệnh viện Quốc tế Quy Nhơn là đơn vị duy nhất tham gia và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực thực hiện dự án.

Dự án Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn được xây dựng trên khu đất thuộc Đồ án quy hoạch Khu dân cư tại cụm kho bãi dọc quốc lộ 1D. Ảnh: Trọng Lợi

Với quy mô dự kiến khoảng 200 giường bệnh, bệnh viện sẽ phát triển các chuyên khoa như sản khoa, nhi khoa, ngoại khoa, nội khoa, hỗ trợ sinh sản, tầm soát ung thư cùng các dịch vụ kỹ thuật y tế khác, phù hợp với điều kiện cấp phép hoạt động.

Công trình được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 4.440 m² tại phường Quy Nhơn Nam, hiện trạng là đất trống, được xác định mục đích sử dụng đất xây dựng cơ sở y tế.

Các hạng mục chính gồm khối khám bệnh và điều trị, khu cấp cứu, hệ thống cận lâm sàng và kỹ thuật nghiệp vụ, khu hành chính, hậu cần, kiểm soát nhiễm khuẩn cùng các công trình phụ trợ.

Theo quy hoạch kiến trúc, bệnh viện có chiều cao tối đa 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, mật độ xây dựng không quá 40%, hệ số sử dụng đất tối đa 8 lần. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm; thời gian hoàn thành toàn bộ công trình không quá 36 tháng kể từ ngày hợp đồng thực hiện dự án có hiệu lực hoặc nhà đầu tư được công nhận làm chủ đầu tư.

Việc đầu tư Bệnh viện quốc tế Quy Nhơn góp phần bổ sung cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập trên địa bàn, tăng thêm lựa chọn tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế Quy Nhơn được thành lập vào ngày 29-6-2026 (địa chỉ trụ sở chính tại Km01, quốc lộ 1D, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai). Ngành nghề đăng ký kinh doanh chính là hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế. Công ty có vốn điều lệ 400 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông hoặc thành viên sáng lập không được công bố. Ông Nguyễn Thanh Trang là người đại diện theo pháp luật giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Ông cũng là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường; Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế; Công Ty TNHH Quốc tế Thiện Phúc.