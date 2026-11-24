Đầu tư mở rộng Quốc lộ 14H sẽ giúp hạ tầng xã Quế Phước được cải thiện đáng kể.

Theo đó, dự án gồm 2 dự án thành phần độc lập với tổng mức đầu tư 650 tỷ đồng. Cụ thể, dự án thành phần 1 chiếm hơn 89,5 tỷ đồng và dự án thành phần 2 chiếm hơn 560 tỷ đồng. Theo quyết định của UBND thành phố, công tác chuẩn bị đầu tư được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027 và triển khai đầu tư từ năm 2027 đến năm 2029. Dự án thành phần 1 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp và mở rộng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư. Công trình có điểm đầu tại Km60+700 (xã Nông Sơn), điểm cuối tại Km73+540 (xã Quế Phước); tổng chiều dài tuyến chính là 13,15km và các tuyến kết nối khoảng 1,16km. Phần đường được đầu tư theo tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng (TCVN 4054 - 2005), tốc độ thiết kế 60km/h, mặt cắt ngang nền đường rộng 9m (mặt đường và lề gia cố rộng 8m), tần suất thiết kế vượt đỉnh lũ báo động 3. Đáng chú ý, dự án sẽ xây dựng 3 cầu mới gồm Khe Rinh (dài khoảng 96m), Khe Ré (dài khoảng 48m) và Bến Đình (dài khoảng 198m) với bề rộng 9m (phần xe chạy rộng 8m, lan can mỗi bên 0,5m).