Đầu tư 445 tỷ đồng nâng cấp hồ Tả Trạch ở Huế

Theo Quyết định của Bộ NN&MT, dự án nâng cấp, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa nước Tả Trạch có tổng mức đầu tư dự kiến 445 tỷ đồng từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Dự án khởi công vào năm 2027 và thời gian thực hiện không quá 4 năm.

Mục tiêu của dự án là sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình hồ chứa Tả Trạch, nâng cao năng lực điều tiết lũ, đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa và đáp ứng yêu cầu quản lý, vận hành trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Hồ Tả Trạch là hồ chứa lớn nhất TP Huế, công trình quan trọng đặc biệt cấp quốc gia.

Các hạng mục đầu tư chính của dự án gồm xây dựng bổ sung tràn dự phòng; sửa chữa, nâng cấp tràn xả mặt và cống xả đáy; gia cố các vị trí xói lở, xây dựng kè mái kênh xả hạ lưu tràn. Dự án còn có các công trình phụ trợ và hệ thống quan trắc, giám sát phục vụ quản lý, vận hành hồ chứa.

Trước đó, dự án này được Bộ NN&MT giao Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 làm chủ đầu tư nhưng sau đó được điều chỉnh chủ đầu tư sang Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch.

Dự án nâng cấp hồ chứa nước Tả Trạch nhằm đảm bảo an toàn vận hành hồ chứa.

Trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, Bộ NN&MT đã ban hành quyết định về phương án tích nước hồ chứa nước Tả Trạch năm 2026. Theo phương án này, việc tích nước phải tuân thủ quy trình vận hành hồ chứa và quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương đã được phê duyệt, điều chỉnh.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tả Trạch có trách nhiệm căn cứ dự báo khí tượng thủy văn và số liệu quan trắc chuyên dùng để vận hành hồ phù hợp với diễn biến thực tế. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá an toàn công trình và vận hành thử cửa van trước các đợt mưa lũ để chủ động ứng phó với thiên tai.

Hiện trên địa bàn TP Huế có khoảng 1.000 công trình thủy lợi, bao gồm 56 hồ chứa nước, 13 hồ thủy điện với tổng dung tích các hồ khoảng 2.000 triệu m3, cùng hàng trăm đập dâng, trạm bơm điện, trạm bơm dầu, cống và hơn 1.800 km kênh mương. Hệ thống này đáp ứng tưới tiêu sản xuất nông nghiệp cho khoảng 58.124 ha/năm, đạt tỷ lệ khoảng 95%.

Thời gian qua, các hồ chứa trên địa bàn TP Huế được vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương và quy trình vận hành đơn hồ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua đó góp phần cung cấp nguồn nước, đảm bảo sản xuất và sinh hoạt, đồng thời thực hiện tốt việc điều tiết, cắt giảm lũ cho hạ du vào mùa mưa bão.