Đầu tư 3.525 tỷ đồng xây dựng hạ tầng Khu thương mại tự do Đà Nẵng

Dự án được triển khai nhằm đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ hoạt động của khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Đây là bước cụ thể hóa định hướng phát triển khu thương mại tự do, từng bước hình thành không gian thu hút đầu tư, phát triển thương mại, dịch vụ và các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao.

Việc đầu tư hạ tầng tại vị trí số 7 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện điều kiện tiếp nhận các dự án thứ cấp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, đồng thời mở rộng khả năng kết nối với hệ thống hạ tầng kinh tế của thành phố.

Khu thương mại tự do Đà Nẵng được định hướng trở thành động lực tăng trưởng mới, phát huy lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống cảng biển, sân bay quốc tế và mạng lưới giao thông liên vùng. Trong đó, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong những điều kiện quan trọng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy hoạt động logistics, thương mại quốc tế và hình thành chuỗi cung ứng.

Chủ trương đầu tư dự án tại vị trí số 7 thể hiện nỗ lực của thành phố trong huy động nguồn lực phát triển hạ tầng, tạo nền tảng nâng cao năng lực cạnh tranh và khai thác hiệu quả tiềm năng của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.