Đầu tư 3.197 tỷ đồng xây cầu Rạch Dơi nối TPHCM với Tây Ninh

Cầu Rạch Dơi nằm trên tuyến đường Lê Văn Lương, kết nối TPHCM với đường ĐT.826C, tỉnh Tây Ninh, phù hợp với định hướng phát triển các tuyến đường bộ kết nối TPHCM với các địa phương lân cận theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1125/QĐ-TTg ngày 11-6-2025.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm kết nối TPHCM với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND TPHCM, việc đầu tư cầu Rạch Dơi nhằm thay thế cầu yếu kết nối TPHCM với tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), đồng thời nâng cấp tuyến đường thủy phục vụ các cảng trên sông Soài Rạp. Dự án cũng hướng đến phát triển hạ tầng giao thông khu vực phía Nam, kết nối thông suốt giữa xã Hiệp Phước, TPHCM với xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh; kết nối các huyện phía Đông và Đông Nam của tỉnh Tây Ninh với TPHCM, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo đề xuất, dự án dài khoảng 3,3km, vận tốc thiết kế 80km/giờ, thuộc công trình giao thông cấp I. Diện tích đất dự kiến chiếm dụng khoảng 14,6ha, trong đó diện tích bồi thường khoảng 9,4ha, diện tích sông ngòi và đường cũ khoảng 5,2ha. Điểm đầu tuyến nằm trên đường Lê Văn Lương (hương lộ 34 trước đây), xã Hiệp Phước, cách tim cầu Rạch Tôm khoảng 175m về phía Cần Giuộc; điểm cuối trên đường tỉnh 826C (hương lộ 34 cũ), xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự kiến 3.197 tỷ đồng, từ ngân sách TPHCM. Dự án được thực hiện theo hình thức đầu tư công, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.

Cụ thể, năm 2026 dự kiến thực hiện các công việc chuẩn bị dự án, gồm phê duyệt chủ trương đầu tư, thi tuyển kiến trúc, khảo sát, lập và trình duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Năm 2027 phê duyệt dự án, thiết kế - dự toán, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng. Từ quý IV-2027 thi công xây dựng công trình; đến năm 2029 hoàn thành thi công, nghiệm thu, đưa công trình vào sử dụng và quyết toán dự án.

Việc đầu tư cầu Rạch Dơi đã được thống nhất xác định là dự án kết nối hạ tầng giao thông trọng điểm, ưu tiên đầu tư và tập trung nguồn lực triển khai trong Chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030 giữa TPHCM và tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, ngày 2-4-2026, UBND tỉnh Tây Ninh có văn bản thống nhất UBND TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án; ngày 12-5-2026, HĐND tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 30/NQ-HĐND thống nhất chủ trương giao TPHCM làm cơ quan chủ quản thực hiện dự án.