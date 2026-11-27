Theo quyết định, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027. Chủ đầu tư là Công ty TNHH Nhà nước một thành viên khai thác công trình thủy lợi Phú Thọ.

Hình ảnh minh họa.

Mục tiêu của dự án nhằm bảo đảm an toàn công trình hồ, đập và tính mạng, tài sản của người dân vùng hạ lưu; khắc phục những hạng mục xuống cấp, hư hỏng, đồng thời nâng cao khả năng cấp nước tưới, phục vụ sản xuất nông nghiệp, dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đối với hồ Suối Cái, các hạng mục sửa chữa tập trung vào xử lý chống thấm thân và nền đập bằng phương pháp khoan phụt vữa xi măng sét, với tổng chiều dài khoan phụt 124,5m.

Dự án cũng tiến hành đổ bê tông mặt đập, sửa chữa những vị trí mái hạ lưu bị sụt lún, xây dựng lại hệ thống rãnh tiêu nước và làm mới lăng trụ thoát nước chân đập.

Ngoài ra, hai đốt cống bị hư hỏng phía hạ lưu tiếp giáp nhà van sẽ được thay thế bằng ống thép bọc bê tông cốt thép. Một tuyến đường thi công dài 93,4 m cũng được xây dựng để phục vụ quá trình triển khai dự án.

Tại hồ Suối Rồng, hạng mục đáng chú ý là phá bỏ kết cấu tràn xả lũ cũ đã bị hư hỏng nặng để xây dựng lại tràn mới ngay tại vị trí hiện trạng. Công trình tràn có tổng chiều dài 55,7m, chiều rộng tràn nước 20m, kết cấu bê tông cốt thép.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng tường chắn sóng dài gần 80m, mở rộng đường lên đập, gia cố mái thượng lưu, xây dựng lại nhà van hạ lưu cống và lắp đặt 2 van phục vụ điều tiết nước, vận hành công trình.

Đáng chú ý, tại hồ Suối Rồng còn có hạng mục lắp đặt mới 1km đường ống HDPE D400, đi theo tuyến kênh hiện trạng, kết hợp bố trí 2 hố van chia nước vào các tuyến kênh nhánh.

Theo UBND tỉnh Phú Thọ, toàn bộ dự án được triển khai trong phạm vi các công trình thủy lợi hiện có, không phát sinh diện tích phải giải phóng mặt bằng, không phải thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Sau khi hoàn thành, các hạng mục sửa chữa được kỳ vọng sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp của hai hồ chứa, nâng cao năng lực vận hành, bảo đảm an toàn công trình và khu vực dân cư phía hạ lưu.

Hồ Suối Cái là công trình thủy lợi có quy mô lớn, đập đầu mối bằng đất đồng chất, chiều dài khoảng 123m, cao 25,5m, đảm bảo cấp nước tưới cho khoảng 249,6ha/năm diện tích canh tác nông nghiệp của xã Thanh Sơn. Hồ Suối Rồng có quy mô trung bình, đập đất đồng chất dài khoảng 100m, cao 12,1m, đảm bảo cấp nước tưới cho 101,9ha/năm đất nông nghiệp xã Thanh Thủy.