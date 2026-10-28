Đầu tư 2.100 tỷ đồng nâng cấp Quốc lộ 28 qua Lâm Đồng

Công trình có chiều dài 102,5 km, tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng nhằm xóa bỏ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng kết nối liên vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ.

Quốc lộ 28 đoạn qua khu vực nối xã Đinh Trang Thượng với xã Tà Đùng (tỉnh Lâm Đồng) có địa hình đồi núi phức tạp, một số vị trí thường xảy ra sạt lở vào mùa mưa. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Quốc lộ 28 là tuyến giao thông huyết mạch nối khu vực phía Tây tỉnh Lâm Đồng với trung tâm tỉnh và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, đoạn từ Di Linh đi Gia Nghĩa hiện chỉ đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi với nền đường rộng 7,5 m, mặt đường rộng 5,5 m, chưa đáp ứng được lưu lượng phương tiện gia tăng. Do đưa vào khai thác đã lâu, mặt đường xuống cấp, tuyến đường lại đi qua nhiều đoạn đèo dốc hiểm trở như đèo Quảng Khê, đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

Bên cạnh đó, địa hình chia cắt phức tạp với đồi núi cao một bên và vực sâu một bên tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt mái taluy trong mùa mưa. Các đoạn qua trung tâm đô thị, trung tâm xã còn hẹp, không chỉ gây mất an toàn giao thông và gia tăng chi phí vận tải, mà còn hạn chế chuỗi liên kết du lịch "biển - hoa - núi" giữa thắng cảnh hồ Tà Đùng, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông với Đà Lạt và khu vực phía Đông của tỉnh.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn này, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 3221/QĐ-UBND ngày 30/6/2026 phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 đoạn từ Di Linh đến Gia Nghĩa với tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến 2029.

Mặt đường Quốc lộ 28 đoạn qua xã Đinh Trang Thượng (tỉnh Lâm Đồng) hẹp, xuống cấp, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Ảnh: Nguyễn Huy Thành – TTXVN

Theo quyết định phê duyệt, dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp I, có tổng chiều dài tuyến khoảng 102,5 km, đi qua địa bàn các xã Di Linh, Đinh Trang Thượng, Phúc Thọ Lâm Hà, Tà Đùng, Quảng Khê và phường Đông Gia Nghĩa. Tuyến đường được thiết kế với vận tốc từ 40 - 60 km/giờ tùy từng đoạn, tải trọng trục thiết kế đối với mặt đường là 10T, tải trọng cầu và cống đạt chuẩn HL93. Phương án đầu tư chủ yếu tận dụng tuyến hiện hữu, kết hợp cải tạo, mở rộng nền, mặt đường và xử lý những vị trí chưa bảo đảm yêu cầu khai thác.

Một số đoạn qua khu đông dân cư, trung tâm của các địa phương được mở rộng, những khu vực địa hình phức tạp, nền đường đào sâu hoặc đắp cao sẽ được gia cố. Hệ thống thoát nước, công trình phòng hộ và an toàn giao thông được đầu tư đồng bộ. Về hạ tầng cầu, nhiều cầu trên tuyến được thiết kế mới, thay thế hoặc cải tạo, gồm các cầu Km103+655 (dài 170,4 m), cầu Km169+100 (dài 402,6 m), cầu Km171+800 (dài 170,4 m), cầu Km181+993 (dài 243,5 m); cầu Đắk Glong, Đắk Đô, Đắk Nia 1, Đắk Nia 2, Đắk Mul và công tác sửa chữa cầu Đa Dung.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, ông Hà Sỹ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, hiện đang thực hiện song song công tác khảo sát và thẩm tra, dự kiến trong tháng 11 đơn vị sẽ hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp và hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng công trình trong tháng 12 tới. Các địa phương có tuyến đường đi qua đang phối hợp chặt chẽ trong công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ bàn giao để triển khai dự án.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28 có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Tuyến đường đóng vai trò là trục kết nối ngang quan trọng với các tuyến huyết mạch như Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc - Nam phía Đông (CT01), Quốc lộ 20, cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, cao tốc Bắc - Nam phía Tây (CT02) và đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14); qua đó kết nối vùng Tây Nguyên xuống các cảng biển phía Đông, hoàn thiện mạng lưới giao thông trong khu vực.